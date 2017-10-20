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15:00 (мск), источник: Nakanune.ru

«Все виды работ выполнены»: на Среднем Урале сдана дорога до Серебрянки, на которую жаловались Путину

На Среднем Урале сдана дорога до поселка Серебрянка, на которую местные жители жаловались президенту России Владимиру Путину.

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Сейчас ее проверяет специальная лаборатория, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, на состояние дороги до Серебрянки Путину пожаловались в ходе его пресс-конференции 23 декабря прошлого года. В августе этого года ход работ лично проконтролировал глава Среднего Урала Евгений Куйвашев.

«Сегодня, 20 октября, день сдачи дороги. Приехала специальная лаборатория, которая будет выполнять измерения. Если путем лабораторного контроля будут установлены недостатки, они будут устранены в течение одного-двух дней, максимум недели», — заявил заместитель начальника управления автомобильных дорог Свердловской области Олег Мелехов.

Источник: Nakanune.ru

И.о. министра транспорта и связи Свердловской области Василий Старков рассказал, что все поставленные задачи выполнены.

«Я просто уверен, что дорога будет стоять. С поставленными задачами и заказчик, и подрядчик справились. Все виды работ здесь выполнены. Нужно понимать, что было поручение президента, и в поставленные сроки в конце июня дорога была приведена в безопасное состояние, бесперебойное движение было организовано, но Евгением Владимировичем (Куйвашевым, — прим.) было принято решение дать дополнительные средства, чтобы к этому вопросу уже никогда не возвращаться, чтобы сделать определенный запас прочности», — сообщил он.

Старков пояснил, что в соответствии с покрытием на участках дороги были приняты технические решения, на всем протяжении сделаны водоотводы, кюветы.

Источник: Nakanune.ru

«Эти технические решения были все реализованы. Местами это было удаление старого грунта и замена его на скальный грунт. Сейчас мы видим, что грунт полностью стабилен, никаких размывов и пучин нет. Более того, есть гарантийные обязательства, и подрядчик будет четыре года, если появятся какие-то дефекты, за свой счет их устранять. Думаю, не должно возникнуть никаких проблем», — уверен и.о. министра.

По его словам, «следующую весну можно ждать спокойно, не думая о распутице».

Источник: Nakanune.ru

«Движение однозначно будет осуществляться, сомнений никаких нет», — добавил Василий Старков.

Он также уточнил, что общая стоимость ремонта данного участка составила 250 млн руб.

Сами местные жители довольны, что сделали такую дорогу. По словам одного из них, ездить стало лучше, причиняется меньше вреда машинам, а асфальт жителям и не особо нужен.

Добавим, до того, как на состояние дороги до Серебрянки пожаловались Путину, проблема не решалась больше года.

Источник: Nakanune.ru
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