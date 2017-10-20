Годовой план по ремонту дорог в Перми полностью выполнен
ПЕРМЬ, 20 октября, ФедералПресс. В Перми полностью выполнен план по ремонту дорог на текущий год, сообщает
ПЕРМЬ, 20 октября, ФедералПресс. В Перми полностью выполнен план по ремонту дорог на текущий год, сообщает
Всего дорожные службы отремонтировали 19 объектов, среди который шоссе Космонавтов, бульвар Гагарина, трасса Пермь — Сылва.
Основной акцент был сделан на реализацию федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». При этом большой объем был выполнен на объектах, план по которым был рассчитан на два года.
По словам градоначальника Дмитрия Самойлова, темпы работ в 2018 году увеличатся, среди запланированных — расширение улицы Революции и подготовка к возведению улицы Строителей.
В следующем году в рамках проекта запланировано федеральное финансирование. Какие дороги войдут в перечень предстоит выбрать самим пермякам в ходе голосования.