Мы гарантируем отсутствие ящура в продукции местных молзаводов — Россельхознадзор по Башкирии

Никакого запрета на ее реализацию Управление Россельхознадзора не накладывало. В торговых сетях она реализуется свободно, подчеркнули сегодня на брифинге в республиканском правительстве. Брифинг был посвящен вспышке ящура на территории Туймазинского и Буздякского районов.

«Жители Башкортостана могут быть уверены в том, что при изготовлении готовой пищевой продукции, которая подвергается термической обработке, никакого риска заболевания и переноса с этой продукции вируса ящура нет. У нас все молочные комбинаты выпускают пастеризованную продукцию, сырого молока не продает ни один из них. Мы можем гарантировать отсутствие вируса в этой пищевой продукции», — резюмировал руководитель Управления Россельхознадзора по Башкортостану Юрий Петров.