С открытием «Платова» стоимость авиабилетов в Ростове может вырасти на 20%

В документе, который размещен на сайте regulation.gov.ru, говорится о сборах за обеспечение авиационной безопасности, за предоставление аэровокзального комплекса, о ставке за взлет-посадку.

Так, согласно документу, ставка за взлет-посадку может увеличится в 1,5 раза по сравнению с нынешней, сбор за обеспечение авиационной безопасности — в 3 раза, а сбор за предоставление аэровокзального комплекса на внутренних линиях в 4,6 раза.