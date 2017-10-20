С открытием «Платова» стоимость авиабилетов в Ростове может вырасти на 20%
Федеральная антимонопольная служба России направила на утверждение тарифы на обслуживание в новом аэропорту «Платов».
Федеральная антимонопольная служба России направила на утверждение тарифы на обслуживание в новом аэропорту «Платов».
В документе, который размещен на сайте regulation.gov.ru, говорится о сборах за обеспечение авиационной безопасности, за предоставление аэровокзального комплекса, о ставке за
Так, согласно документу, ставка за
Сейчас документ проходит независимую антикоррупционную экспертизу. Если тарифы утвердят в предложенном размере, это может привести к увеличению стоимости билетов на 20%, предупреждают авиаперевозчики.