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15:50 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

С открытием «Платова» стоимость авиабилетов в Ростове может вырасти на 20%

Федеральная антимонопольная служба России направила на утверждение тарифы на обслуживание в новом аэропорту «Платов».

В документе, который размещен на сайте regulation.gov.ru, говорится о сборах за обеспечение авиационной безопасности, за предоставление аэровокзального комплекса, о ставке за взлет-посадку.

Так, согласно документу, ставка за взлет-посадку может увеличится в 1,5 раза по сравнению с нынешней, сбор за обеспечение авиационной безопасности — в 3 раза, а сбор за предоставление аэровокзального комплекса на внутренних линиях в 4,6 раза.

Сейчас документ проходит независимую антикоррупционную экспертизу. Если тарифы утвердят в предложенном размере, это может привести к увеличению стоимости билетов на 20%, предупреждают авиаперевозчики.

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