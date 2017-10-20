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15:21 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Проиндексируют зарплату бюджетникам, стипендии и соцвыплаты на Кубани

Краснодар, 20 октября, KrasnodarMedia. В 2018 году на расходы социальной сферы предусмотрено 72% бюджетных средств. Об этом губернатор Вениамин Кондратьев сообщил в своем микроблоге в «Твиттере».

Также с 1 января 2018 года будет проведена индексация оплаты труда работников бюджетной сферы, которые не попадают под действие указов. В том числе будут проиндексированы социальные выплаты и стипендии, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на аккаунт губернатора в соцсети и пресс-службу администрации края.

— Проект бюджета Кубани 2018−2020 отправили на рассмотрение в Заксобрание. 20 ноября обсуждать его на публичных слушаниях будут уже жители, — написал Вениамин Кондратьев.

Он также уточнил, что главная статья расходов — социальная сфера. В следующем году на нее пойдет почти 72% всех денег.

Так, в соответствии с майскими указами Президента РФ, будет увеличена зарплата работникам сферы образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания.

Сохранится финансирование всех предусмотренных законодательством пособий, компенсаций, субсидий и других социальных выплат, будет продолжена поддержка материнства и детства, включая поддержку многодетных семей, детей-сирот.

Так называемый «детский бюджет» — средства на социальную поддержку детей и семей, имеющих детей, — на 2018 год составит 15 млрд рублей.

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