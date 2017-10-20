Обновленный налог на имущество увеличил поступления в бюджет Новосибирской области

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НОВОСИБИРСК, 20 октября. /ТАСС/. Сумма исчисленного налога на имущество физических лиц в Новосибирской области выросла на 36,5% — с 440 млн рублей в 2106 году до 600 млн рублей в 2017 году, это связано с введением нового порядка начислений этого налога по кадастровой стоимости жилья, сообщил ТАСС в пятницу руководитель УФНС России по Новосибирской области Алексей Легостаев.

«Существенное увеличение суммы исчисленного налога связано с тем, что на сегодняшний день мы находимся в переходном периоде постепенного увеличения коэффициента, принимаемого для исчисления налога. Мы исходим из кадастровой стоимости жилья, и если в прошлом году у нас коэффициент был 0,2, то в этом году коэффициент уже 0,4. Кроме того, у нас увеличилось как количество налогоплательщиков на 60 тысяч, так и количество объектов недвижимости, их стало больше на 78 тысяч», — отметил Легостаев.

По данным налоговой службы региона, общая кадастровая стоимость объектов недвижимости, которая принадлежит физическим лицам, по итогам 2016 года увеличилась на 100 млрд рублей и теперь составляет 1 трлн 422 млрд рублей.