Обновленный налог на имущество увеличил поступления в бюджет Новосибирской области
Общая кадастровая стоимость объектов недвижимости, которая принадлежит физическим лицам, по итогам 2016 года увеличилась на 100 млрд рублей.
Общая кадастровая стоимость объектов недвижимости, которая принадлежит физическим лицам, по итогам 2016 года увеличилась на 100 млрд рублей.
НОВОСИБИРСК, 20 октября. /ТАСС/. Сумма исчисленного налога на имущество физических лиц в Новосибирской области выросла на 36,5% — с 440 млн рублей в 2106 году до 600 млн рублей в 2017 году, это связано с введением нового порядка начислений этого налога по кадастровой стоимости жилья, сообщил ТАСС в пятницу руководитель УФНС России по Новосибирской области Алексей Легостаев.
«Существенное увеличение суммы исчисленного налога связано с тем, что на сегодняшний день мы находимся в переходном периоде постепенного увеличения коэффициента, принимаемого для исчисления налога. Мы исходим из кадастровой стоимости жилья, и если в прошлом году у нас коэффициент был 0,2, то в этом году коэффициент уже 0,4. Кроме того, у нас увеличилось как количество налогоплательщиков на 60 тысяч, так и количество объектов недвижимости, их стало больше на 78 тысяч», — отметил Легостаев.
По данным налоговой службы региона, общая кадастровая стоимость объектов недвижимости, которая принадлежит физическим лицам, по итогам 2016 года увеличилась на 100 млрд рублей и теперь составляет 1 трлн 422 млрд рублей.
Налог на имущество физических лиц с 1 января 2015 года начал рассчитываться