Порядка 20% жителей Иркутской области находятся за чертой бедности

Источник: IrkutskMedia.ru

Однако в ближайшие годы эта цифра будет постепенно сокращаться. Министр отметил, что областному правительству удалось заручиться поддержкой Минэкономразвития РФ, которое будет поддерживать инвестиционные программы региона. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Евгений Орачевский представил два варианта прогноза социально-экономического развития региона на 2018−2020 годы.

«Спрогнозированные темпы роста региональной экономики выше, чем в целом по стране. В Иркутской области благодаря реализуемым проектам к 2020 году валовый региональный продукт будет расти достаточно стабильными темпами, в среднем от 2,5 до 3,2%. Кроме того, пересмотрена динамика инвестиционной активности на весь трехлетний период. Мы ожидаем, что в ближайшие три года прирост инвестиций составит от 2,7 до 5,3%: к 2020 году объем инвестиций, вкладываемых ежегодно в экономику региона, составит, по нашим оценкам, от 369,1 до 404 млрд рублей и будет тем самым способствовать более высоким темпам экономического роста», — отметил министр.

В Иркутской области рост инвестиций, согласно уточненному прогнозу, составит в 2018 году 105%, в 2019 году — 107%, а в 2020 году ускорится до 108%. Рост экономики ожидается за счет реализации новых крупных инвестиционных проектов: проект АО «Группа «Илим» в области освоения лесов, строительство завода АО «Фармасинтез» в территории опережающего развития в Усолье-Сибирском, строительство второй очереди трубопровода «Восточная Сибирь — Тихий океан» и освоение месторождения Сухой Лог.

Численность работников может вырасти до 756,5 тысяч человек, что повлияет на рост среднемесячной зарплаты на уровне до 6,4% и увеличит фонд оплаты труда от 4 до 7% в год.