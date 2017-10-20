Администрация Екатеринбурга начала «балконную реформу»: первым отремонтируют фасад дома на проспекте Ленина

На очереди — еще два, передает корреспондент Накануне.RU.

Аукцион на проведение ремонтных работ на фасаде здания размещен на официальном сайте госзакупок. Официально он называется: «Выполнение работ по ремонту фасадов и крыш многоквартирных домов, находящихся на основном маршруте следования клиентских групп FIFA, в рамках подготовки к проведению матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года». Любопытно, но ранее в мэрии открестились от того, что ремонт фасадов привязан к чемпионату мира по футболу.

Согласно документам закупки, потратить на эти цели планируется более 5,2 млн руб. Источниками финансирования выступят бюджет города и области. Сами ремонтные работы должны быть проведены до 20 декабря текущего года.

Читайте также Екатеринбургские депутаты предложили создать инвестпрограмму по замене фасадов к ЧМ-2018

Что касается требований к исполнителю, то в части капремонта победителю аукциона предстоит лишь согласовать новый цвет здания и декоративных элементов объекта с заказчиком. А вот в части работ на фасаде дома требований гораздо больше.

Напомним, данное здание является объектом культурного наследия областного значения. Согласно информации на сайте Управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области, дом был построен как жилой в 30-е годы XX века. Архитектурное решение для ремонта фасада здания разрабатывалось отдельно. Документация по нему размещена на сайте госзакупок.

В перечне планируемых на фасаде работ: ремонт штукатурного слоя, окраска, в том числе подпорных стен и откосов, ремонт металлических элементов, ремонт оконных и дверных блоков, устройство инженерных сетей, а также замена отливов. Кроме того, предполагается ремонт отмостков и крылец здания, демонтаж наружных блоков кондиционеров с последующим монтажом. Речь идет о ремонте, как фасада, выходящего на проспект Ленина, так и во двор.

Заявки на участие в аукционе принимают до 26 октября, сам аукцион пройдет 30 октября.

По всей вероятности, следующими на очереди на ремонт фасадов станут здания, расположенные по адресам: улица Малышева, 31 «а» и Краснофлотцев, 48 «а». В настоящее время уже определена компания, которая займется разработкой паспортов фасадов этих зданий. По итогам проведенного администрацией города аукциона, ей стало общество с ограниченной ответственностью «АльянсПроектСервис». Цена контракта составила 74 тыс. руб., при том, что начальная цена, заявленная администрацией города составила 91 тыс. руб. Источником финансирования стал городской бюджет. Паспорта фасадов должны быть разработаны до 25 декабря текущего года.

Что касается самих зданий, то пятиэтажный дом № 31 «а» по улице Малышева был построен в 1937 году; административное четырехэтажное здание на Краснофлотцев, 48 «а» — в 1979 году. В настоящее время в последнем расположен муниципальный санаторий «Бодрость». Оба они попали в перечень зданий, чьи фасады должны быть отремонтированы к Чемпионату мира по футболу — 2018 согласно постановлению администрации города от 5 мая текущего года.

Малышева, 31 «а».

Краснофлотцев, 48 «а».

Напомним, ранее администрация Екатеринбурга приняла постановление, согласно которому, до 31 мая 2018 года владельцы объектов и собственники жилья на территории, тяготеющей к Центральному стадиону и пролегающей по маршруту следования клиентских групп ФИФА к ЧМ-2018, должны за счет собственных средств разработать паспорта фасадов, согласовать их с департаментом архитектуры и привести внешний облик домов в должный вид. Речь идет о 2 тыс. 65 объектах, 191 из которых является муниципальным.

Решение провести ремонт фасадов за счет средств собственников вызвало общественный резонанс. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб, комментируя «балконную реформу», отмечал, что не исключено приведение фасадов в порядок за счет средств капремонта.

Информация о «балконной реформе» в Екатеринбурге дошла до президента страны Владимира Путина. Тема обсуждалась в ходе рабочей встречи президента с тогда еще врио губернатора региона Евгением Куйвашевым в начале июля.

«Якобы от людей требуют в обязательном порядке отремонтировать за свой счет фасады домов. С этим точно надо разобраться, посмотреть, какова структура собственности, почему к этим людям предъявляются такие претензии, даже если они собственники. Надо посмотреть, насколько это законно. И с мэром поговорить. Кто у нас мэр?» — уточнил Путин.

«Глава администрации Александр Эдмундович Якоб», — ответил Куйвашев.

«Разберитесь, поговорите с ним», — указал президент.

Позднее Евгений Куйвашев, комментируя «балконную реформу», отметил, что «с людьми надо было просто поговорить, объяснить», дав понять, что разъяснительная работа с населением администрацией города велась неудовлетворительно.