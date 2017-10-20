Список уфимских улиц, которые подлежат ремонту в 2018 году в рамках приоритетного проекта

Его озвучил руководитель Управления строительства и ремонта дорог и искусственных сооружений администрации Уфы Радмил Мусалимов на общественных слушаниях по реализации проекта «Безопасные и качественные дороги».

Это следующие улицы:

Индустриальное шоссе — 4,2 км.

Свободы — 1, 88 км.

Центральная — 3,74 км.

Братьев Кадомцевых — 850 м.

Седова — 625 м.

Уфимское шоссе — 3,83 км.

50 лет Октября —1,67 км.

С. Кувыкина — 2,08 км.

Комсомольская — 650 м.

Революционная 1,34 км.

Блюхера — 2,27 км.

Орджоникидзе — 1,33 км.

Шафиева — 1,17 км.

дорога Уфа — Шакша — М5 — 2,4 км.

Уфа — Аэропорт — 3 км.

Адмирала Макарова — 0,5 км.

Черниковская — 2,5 км.

40 лет Октября — 1,59 км.

Кремлевская — 1,55 км.

Б. Хмельницкого — 2,35 км.

Машиностроителей — 860 м.

Победы — 1,48 км.

Мира — 2,06 км.

Коммунаров — 1,67 км.

Т. Янаби — 1,53 км.

Оренбургская — 610 м.

Бульвар Славы — 450 м.

Фронтовых бригад — 807 м.

Салавата — 460 м.

Чернышевского — 1,2 км.

К. Абрамовой — 0,5 км.

Гагарина — 3,34 км.

Российская — 1,78 км.

Вокзальная — 1,5 км.

пр. С. Юлаева — 2,25 км.

пр. Октября — 2,1 км.

Кировоградская — 1,33 км.

Округа Галле — 620 м.

Бабушкина — 766 м.

Конституции — 778 м.

Калинина — 1,9 км.

Шолохова — 650 м.

Зенцова — 1,4 км.

Караидельская — 540 м.

Тамбовская — 395 м.

Б. Бикбая — 1,8 км.

Баландина — 1 км.

Кольцевая — 1,79 км.

З. Расулева — 227 м.

Борисоглебская — 1,2 км.

Общая протяженность запланированных к ремонту участков — более 81 км, сообщил Радмил Мусалимов. Ремонт уфимских дорог проводится на средства федерального и республиканского бюджетов: проект предусматривает ежегодное выделение по 1 мдрд рублей из этих двух источников в период с 2017 по 2025 год. В него включаются самые загруженные и нужные гражданам улицы. Приоритетное финансирование получила Уфа и Уфимская агломерация, как самые густонаселенные.

По информации руководителя Гостранса РБ Тимура Мухаметьянова, в 2017 году программа получила 1 млрд рублей федеральных денег, 951,31 млн республиканских, 51,87 млн — из местных бюджетов, итого 2,31 млрд рублей. Из них в столицу было направлено 1,617 млрд.