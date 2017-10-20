Список уфимских улиц, которые подлежат ремонту в 2018 году в рамках приоритетного проекта
УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Стал известен список улиц, которые будут ремонтироваться в 2018 году.
УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Стал известен список улиц, которые будут ремонтироваться в 2018 году.
Его озвучил руководитель Управления строительства и ремонта дорог и искусственных сооружений администрации Уфы Радмил Мусалимов на общественных слушаниях по реализации проекта «Безопасные и качественные дороги».
Это следующие улицы:
Общая протяженность запланированных к ремонту участков — более 81 км, сообщил Радмил Мусалимов. Ремонт уфимских дорог проводится на средства федерального и республиканского бюджетов: проект предусматривает ежегодное выделение по 1 мдрд рублей из этих двух источников в период с 2017 по 2025 год. В него включаются самые загруженные и нужные гражданам улицы. Приоритетное финансирование получила Уфа и Уфимская агломерация, как самые густонаселенные.
По информации руководителя Гостранса РБ Тимура Мухаметьянова, в 2017 году программа получила 1 млрд рублей федеральных денег, 951,31 млн республиканских, 51,87 млн — из местных бюджетов, итого 2,31 млрд рублей. Из них в столицу было направлено 1,617 млрд.
В 2017 году работы велись на 87 объектах, на данный момент работы завершены на 97%, отчитались в ведомстве. На оставшихся объектах наносится дорожная разметка, устанавливаются знаки.