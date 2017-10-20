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15:59 (мск), источник: ИА Башинформ

Список уфимских улиц, которые подлежат ремонту в 2018 году в рамках приоритетного проекта

УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Стал известен список улиц, которые будут ремонтироваться в 2018 году.

Его озвучил руководитель Управления строительства и ремонта дорог и искусственных сооружений администрации Уфы Радмил Мусалимов на общественных слушаниях по реализации проекта «Безопасные и качественные дороги».

Это следующие улицы:

  • Индустриальное шоссе — 4,2 км.
  • Свободы — 1, 88 км.
  • Центральная — 3,74 км.
  • Братьев Кадомцевых — 850 м.
  • Седова — 625 м.
  • Уфимское шоссе — 3,83 км.
  • 50 лет Октября —1,67 км.
  • С. Кувыкина — 2,08 км.
  • Комсомольская — 650 м.
  • Революционная 1,34 км.
  • Блюхера — 2,27 км.
  • Орджоникидзе — 1,33 км.
  • Шафиева — 1,17 км.
  • дорога Уфа — Шакша — М5 — 2,4 км.
  • Уфа — Аэропорт — 3 км.
  • Адмирала Макарова — 0,5 км.
  • Черниковская — 2,5 км.
  • 40 лет Октября — 1,59 км.
  • Кремлевская — 1,55 км.
  • Б. Хмельницкого — 2,35 км.
  • Машиностроителей — 860 м.
  • Победы — 1,48 км.
  • Мира — 2,06 км.
  • Коммунаров — 1,67 км.
  • Т. Янаби — 1,53 км.
  • Оренбургская — 610 м.
  • Бульвар Славы — 450 м.
  • Фронтовых бригад — 807 м.
  • Салавата — 460 м.
  • Чернышевского — 1,2 км.
  • К. Абрамовой — 0,5 км.
  • Гагарина — 3,34 км.
  • Российская — 1,78 км.
  • Вокзальная — 1,5 км.
  • пр. С. Юлаева — 2,25 км.
  • пр. Октября — 2,1 км.
  • Кировоградская — 1,33 км.
  • Округа Галле — 620 м.
  • Бабушкина — 766 м.
  • Конституции — 778 м.
  • Калинина — 1,9 км.
  • Шолохова — 650 м.
  • Зенцова — 1,4 км.
  • Караидельская — 540 м.
  • Тамбовская — 395 м.
  • Б. Бикбая — 1,8 км.
  • Баландина — 1 км.
  • Кольцевая — 1,79 км.
  • З. Расулева — 227 м.
  • Борисоглебская — 1,2 км.

Общая протяженность запланированных к ремонту участков — более 81 км, сообщил Радмил Мусалимов. Ремонт уфимских дорог проводится на средства федерального и республиканского бюджетов: проект предусматривает ежегодное выделение по 1 мдрд рублей из этих двух источников в период с 2017 по 2025 год. В него включаются самые загруженные и нужные гражданам улицы. Приоритетное финансирование получила Уфа и Уфимская агломерация, как самые густонаселенные.

По информации руководителя Гостранса РБ Тимура Мухаметьянова, в 2017 году программа получила 1 млрд рублей федеральных денег, 951,31 млн республиканских, 51,87 млн — из местных бюджетов, итого 2,31 млрд рублей. Из них в столицу было направлено 1,617 млрд.

В 2017 году работы велись на 87 объектах, на данный момент работы завершены на 97%, отчитались в ведомстве. На оставшихся объектах наносится дорожная разметка, устанавливаются знаки.

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