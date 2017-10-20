В Краснодаре представили проекты зеленых зон, претендующих на реконструкцию в 2018 году

«Подготовку к реализации федерального проекта на 2018 год необходимо вести параллельно с выполнением работ этого года. Ведь уже известно, что финансирование сохранится на том же уровне. В городе много зеленых зон, которые необходимо приводить в порядок, делать комфортными для горожан. Важно также, чтобы эти территории были в разных округах и микрорайонах — так, чтобы мы обеспечивали сбалансированное развитие Краснодара и в части благоустройства», — цитирует мэра Краснодара Евгения Первышова пресс-служба администрации города.

Главный архитектор Краснодара Игорь Мазурок на совещании представил эскизы проектов благоустройства зеленых зон: бульвар «Школьный» и сквер «Новорождественский» в Юбилейном микрорайоне, бульвар «Шаляпинский» в Музыкальном микрорайоне, городской сад «Старая Кубань» и бульвар «Николаевский» в микрорайоне Гидростроителей, сквер «Садовый» в центральной части Краснодара. Проекты прорабатываются для обсуждения с жителями и архитекторами, чтобы принять участие в отборе в рамках приоритетного федерального проекта.

Первышов поручил продолжить подготовку проектов благоустройства территорий, освобождающихся после сноса аварийных домов в центре города.

«Мы прекратили практику, когда такие территории выставлялись на торги для точечного строительства. Все земельные участки, которые мы освобождаем от ветхого аварийного жилья, используем для развития социальной инфраструктуры и создания зон отдыха. Нам нужны удобные для краснодарцев пешеходные маршруты и пешеходные улицы, которые были бы связаны между собой. В рамках приоритетного проекта мы также можем создавать элементы этой системы», — сказал Первышов.