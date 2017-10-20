Дом на пересечении Вилоновской и Садовой разрешат достроить без парковки

Источник: Reuters

В пятницу, 20 октября, в администрации Самары под председательством мэра Олега Фурсова состоялось заседание Градостроительного совета, на котором был поднят вопрос по достройке многоэтажки на пересечении улиц Вилоновской и Садовой, которая прославилась как «памятник бездействию чиновников», а также еще нескольких объектов долевого строительства. Возведение всех этих домов было приостановлено из-за несоответствия нормативу по количеству парковочных мест, сообщает пресс-служба мэрии Самары.

Напомним, в Самаре установлен норматив, по которому застройщик обязан обеспечить каждую квартиру одним парковочным местом. Сейчас в городе 10 объектов долевого строительства, которые не соответствуют этим нормам. Квартиры в них ожидают более 1100 дольщиков. Еще 13 домов заселены, но не введены в эксплуатацию. Среди недостроев оказался и дом на пересечении Вилоновской и Садовой, где застройщик вообще не предусмотрел автомобильную стоянку.

«Сложилась недопустимая ситуация — люди больше десяти лет ждут свои квартиры, за которые заплатили деньги, — сказал Олег Фурсов. — Понятно, что когда выдавалось разрешение на строительство этих объектов, нормы были совершенно другие, да и некоторые здания претерпели изменения в процессе строительства. Но горожане не должны страдать из-за этого. Именно поэтому мы вынесли предложение об отмене нормативов в отношении этих объектов».

Градостроительный совет единогласно поддержал инициативу. В ближайшее время будет подготовлено постановление об отмене парковочного норматива по этим объектам, после чего инвесторы включатся в работу по завершению строительства.