Дом на пересечении Вилоновской и Садовой разрешат достроить без парковки
Будет создана специальная комиссия, которая займется домами, строительство которых началось до принятия нормативов.
Будет создана специальная комиссия, которая займется домами, строительство которых началось до принятия нормативов.
В пятницу, 20 октября, в администрации Самары под председательством мэра Олега Фурсова состоялось заседание Градостроительного совета, на котором был поднят вопрос по достройке многоэтажки на пересечении улиц Вилоновской и Садовой, которая прославилась как «памятник бездействию чиновников», а также еще нескольких объектов долевого строительства. Возведение всех этих домов было приостановлено
Напомним, в Самаре установлен норматив, по которому застройщик обязан обеспечить каждую квартиру одним парковочным местом. Сейчас в городе 10 объектов долевого строительства, которые не соответствуют этим нормам. Квартиры в них ожидают более 1100 дольщиков. Еще 13 домов заселены, но не введены в эксплуатацию. Среди недостроев оказался и дом на пересечении Вилоновской и Садовой, где застройщик вообще не предусмотрел автомобильную стоянку.
«Сложилась недопустимая ситуация — люди больше десяти лет ждут свои квартиры, за которые заплатили деньги, — сказал Олег Фурсов. — Понятно, что когда выдавалось разрешение на строительство этих объектов, нормы были совершенно другие, да и некоторые здания претерпели изменения в процессе строительства. Но горожане не должны страдать
Градостроительный совет единогласно поддержал инициативу. В ближайшее время будет подготовлено постановление об отмене парковочного норматива по этим объектам, после чего инвесторы включатся в работу по завершению строительства.
Помимо этого, будет создана специальная комиссия, которая займется домами, строительство которых началось до принятия нормативов. Ей предстоит проработать каждый конкретный случай и определить, возможно ли внести изменения в проект для того, чтобы он соответствовал новым правилам. Если внесение изменений не представляется возможным, то коэффициенты будут корректироваться в соответствии с конкретной ситуацией.