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16:37 (мск), источник: Prokazan.ru

Из Казани в Дубай отрывают прямые авиарейсы

С 24 октября авиакомпания «Уральские авиалинии» запускает прямой рейс из Казани в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты). Об этом сообщает пресс-служба казанского аэропорта.

Отмечается, что рейс будет выполняться один раз в неделю — по вторникам — в течение всего зимнего сезона 2017−2018.

 — Длительность полета составит от 4,5 до 5 часов. Стоимость билета в одну сторону — от 10,9 тыс рублей, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 ноября из Казани запускается прямой авиарейс в чешский Пардубице.

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