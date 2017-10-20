Из Казани в Дубай отрывают прямые авиарейсы

Отмечается, что рейс будет выполняться один раз в неделю — по вторникам — в течение всего зимнего сезона 2017−2018.

— Длительность полета составит от 4,5 до 5 часов. Стоимость билета в одну сторону — от 10,9 тыс рублей, — говорится в сообщении.