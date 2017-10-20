ФАС предлагает увеличить ряд сборов и тарифов в аэропорту Симферополя после ввода нового терминала

Источник: Интерфакс

Документ опубликован на сайте regulation.gov.ru и в настоящее время проходит независимую антикоррупционную экспертизу.

«Долгосрочные аэропортовые сборы и тарифы за обслуживание воздушных судов (.. .) подлежат применению после получения разрешения на ввод в эксплуатацию нового аэровокзального комплекса в аэропорту «Симферополь», — говорится в проекте приказа.

Так, до конца 2018 года предлагается установить сбор за взлет-посадку самолетов на внутренних линиях за тонну максимальной взлетной массы на уровне 513 рублей вместо нынешних 398 рублей (рост на 28,9%), в 2019 году — 590 рублей, в 2020 году — 611 рублей, в 2021 году — 616 рублей.

Сбор за обеспечение авиационной безопасности предлагается изменить после запуска терминала и до конца 2018 года с нынешних 400 рублей за тонну максимальной взлетной массы самолета до 342 рублей за пассажира для пассажирских типов воздушных судов, в 2019 году — 397 рублей, в 2020 году — 406 рублей, в 2021 году — 423 рубля. Тариф для грузовых и грузопассажирских самолетов с 2018 до 2022 года останется неизменным — 3 рубля за килограмм.

Сбор за предоставление аэровокзального комплекса на внутренних линиях предлагается увеличить с 160 рублей с человека до 230 рублей до конца 2018 года (рост на 43,8%), в 2019 он может составить 248 рублей, в 2020 году — 249 рублей, в 2021 году — 256 рублей.

Тариф за обслуживание пассажиров на внутренних линиях может вырасти почти в 2,4 раза — с нынешних 205 до 488 рублей с человека до конца 2018 года, в 2019 году тариф предлагается установить на уровне 519 рублей, в 2020 году — 522 рубля, в 2021 — 532 рубля.

Кроме того, ФАС выступает за увеличение тарифа за обслуживание пассажиров на международных линиях (в 2,1 раза — до 878 рублей в 2018 году, затем он может составить 934 рубля в 2019, 940 рублей в 2020, 958 рублей в 2021 году) и сбора за предоставление аэровокзального комплекса для таких линий (на 29,4%, до 414 рублей за пассажира в 2018 году, в 2019 году — 446 рублей, 2020 — 448 рублей, 2021 — 461 рубль).

Международные рейсы в Крым не осуществляются с 2014 года, это связано с санкциями, введенными после вхождения полуострова в состав России.

Последний раз тарифы и сборы менялись в аэропорту в середине лета текущего года.

Симферопольский аэропорт построен в 1940-х годах и в настоящее время может принимать все типы воздушных судов. С ноября 2016 года строится новый терминал аэровокзального комплекса площадью 78 тыс. кв. м, он обойдется в 32 млрд рублей.