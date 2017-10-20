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16:01 (мск), источник: Sputnik.md

Кто в Молдове может получать льготы на уплату налогов

Это важно знать: кто в Молдове может рассчитывать на льготы при уплате налогов — соответствующий документ уже вступил в силу.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 20 окт — Sputnik. В Молдове вступило в силу постановление о порядке предоставления некоторых категорий льгот по уплате налога на добавленную стоимость. Соответствующий документ опубликован в пятницу в Официальном мониторе страны.

Данное положение направлено на установление обязательных требований для освобождения от уплаты НДС на импортируемое сырье, материалы, комплектующие изделия и принадлежности, необходимые для производства собственной продукции, и освобождения от уплаты в бюджет НДС при поставке произведенных товаров и при оказании услуг. Речь идет о предприятиях и организациях обществ слепых, обществ глухих и обществ инвалидов.

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В документе отмечены критерии, которым должны отвечать указанные категории налогоплательщиков:

1) предприятие или организация имеет в качестве единственного учредителя/участника одно из обществ слепых, обществ глухих и/или обществ инвалидов;.

2) наличие свидетельства о регистрации некоммерческой организации, выданного Министерством юстиции;.

3) наличие государственного свидетельства, выданного Сертификационной комиссией при Минюсте (этот документ подтверждает их общественную пользу);.

4) численность лиц с ограниченными возможностями, работающих на предприятии или в организации, по каждому календарному месяцу отдельно — для предприятий и организаций, включенных в списки, или в период не менее трех предыдущих месяцев — для предприятий и организаций, желающих быть включенными в мписки, соответствует численности, установленной Законом от 17 мая 1996 года об общественных ассоциациях;.

5) среднемесячная заработная плата, начисленная работникам с ограниченными возможностями, составляет не менее гарантированного минимума заработной платы в реальном секторе, установленного правительством на отчетный год, исчисленного независимо от количества фактически отработанных часов;.

6) наличие у предприятия или организации в собственности и/или во временном владении и пользовании на основе договора финансовой аренды оборудования и техники, необходимых для процесса производства/ предоставления услуг, в объеме не менее 50% от всего требуемого оборудования и техники;.

7) для производственных предприятий стоимость отечественных и/или импортных сырья, материалов, комплектующих изделий и принадлежностей, используемых в процессе производства собственной продукции, не должна превышать 90% производственных затрат. В состав производственных затрат входят следующие элементы: прямые материальные затраты, прямые затраты на оплату труда и косвенные производственные затраты, за исключением потерь сырья и материалов;.

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8) импортируемое сырье, материалы, комплектующие изделия и принадлежности предназначаются исключительно для собственного процесса производства, что установлено на основе заключения экспертизы, выданного Торгово-промышленной палатой. Выводы ТПП подтверждают, что в результате технологического процесса сырье иностранного и отечественного происхождения переработано в конечный продукт, в результате чего оно получило новое свойство и предназначение.

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