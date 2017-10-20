Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
95-летнего Владимира Этуша на 28 миллионов рублей обманул друг
Путин предложил россиянам платить за медицину
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Семья Этуша назвала подозреваемого в хищении денег
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
«Кто она — лицо оппозиции или критик, одобренный Кремлем?»Зарубежные СМИ — о решении Ксении Собчак баллотироваться в президенты
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Безруков «долго отходил» после просмотра фильма «Нелюбовь»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Бывшая супруга о жене Джигарханяна: Виталина заигралась
Отдохнувшая Кабаева показала фигуру в Сочи - СМИ
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
Путин назвал главную ошибку РФ и Запада за 15 лет
Галкин в трусах высмеял решение Собчак идти на выборы - СМИ
Толкалина прочитала последнее SMS Марьянова жене
Кто арендует офисы в «Москва-Сити»
В Нью-Йорке продают остров за $125 млн
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
12Юбилей Эминема
17:57 (мск), источник: РБК

Основатель сети блинных «Теремок» опроверг планы закрытия сети

Владельцы «Теремка» не отказываются от развитии сети, сказал РБК ее основатель Михаил Гончаров. Он утверждает, что пользователи Twitter неверно поняли его слова и объясняет трудности «Теремка» «привилегиями для McDonald’s».

Источник: РИА "Новости"

Основатель и управляющий директор сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров опроверг информацию о планах закрыть сеть. В своем заявлении, переданном РБК через пресс-службу, Гончаров уточнил, что «Теремок» планирует закрывать только убыточные точки.

В четверг, 19 октября, Гончаров в своем Twitter в ответ на жалобу одного из посетителей «Теремка» написал: «Продажи падают. Конкуренция растет. Закрываем уже рестораны. Еще 1−2 года и вообще можно будет закрываться».

Во время загрузки произошла ошибка.

Падение продаж основатель «Теремка» в дальнейшем обсуждении в Twitter объяснил падающим благосостоянием населения и смещением спроса в сторону «кулинарии и дешевого фастфуда».

Читайте также
Сеть ресторанов «Теремок» может закрыться в течение двух лет
Любители додумать показали себя во всей красе. Мы активно работаем, будем закрывать убыточные точки и открывать новые рестораны с фарфоровой посудой и стильным дизайном.
Михаил Гончаров
Основатель «Теремка»

Гончаров отмечает, что «если тенденции в экономике не переломить, то нам придется просто переходить на другое сырье и это будет уже совсем другой продукт и другая история».

За последние три года «Теремок» закрыл три ресторана, уточнил Гончаров, отметив, что сейчас у сети около 300 заведений в России и два в Нью-Йорке.

Убыточность некоторых точек основатель «Теремка» объясняет привилегиями, которые есть у иностранных операторов фастфуда.

«McDonald’s платит 5−6% от оборота и по договору, — утверждает Гончаров. — Мы ведем переговоры о закрытии ресторанов с теми ТЦ, которые считают, что мы можем платить 20−25%».

Михаил Гончаров и Виталий Свидовский на паритетных началах владеют ООО «Теремок-Русские блины». По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании по РСБУ в 2016 году выросла на 16% до 3,06 млрд руб., чистая прибыль удвоилась и составила 56,9 млн руб.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Путин предупредил о бойне в случае закрытия границы с Донбассом
Мединского не стали лишать ученой степени
Госдума разрешила приставам задерживать неплательщиков алиментов
Ространснадзор назвал рискованным положение 6-10 авиакомпаний
Новая антитабачная концепция: за окурки придется платить налог
Назван срок возможной установки постов на границе с Белоруссией
В Польше мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра
Раскопки опровергли представления о потерях в войнах в Крыму
Спорт
Российский футбол уходит в отрыв Итоги последних триумфов и неудач отечественных клубов на международной арене
Авто
В рейтинге самых надежных машин сменился лидер Авторитетное американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей
Hi-Tech
Анонимных абонентов удалят из баз данных операторов Операторов связи подключат к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется на портале госуслуг и в системе межведомственного электронного взаимодействия
Кино
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2» Певица во время тура по России наберет в проект новых участников
Недвижимость
Тверская улица станет пешеходной в новогодние праздники
Останкинская телебашня появится на почтовых марках
В Нью-Йорке продают остров с особняками за $125 млн
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь