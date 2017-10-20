Основатель сети блинных «Теремок» опроверг планы закрытия сети

Источник: РИА "Новости"

Основатель и управляющий директор сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров опроверг информацию о планах закрыть сеть. В своем заявлении, переданном РБК через пресс-службу, Гончаров уточнил, что «Теремок» планирует закрывать только убыточные точки.

В четверг, 19 октября, Гончаров в своем Twitter в ответ на жалобу одного из посетителей «Теремка» написал: «Продажи падают. Конкуренция растет. Закрываем уже рестораны. Еще 1−2 года и вообще можно будет закрываться».

Падение продаж основатель «Теремка» в дальнейшем обсуждении в Twitter объяснил падающим благосостоянием населения и смещением спроса в сторону «кулинарии и дешевого фастфуда».

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Любители додумать показали себя во всей красе. Мы активно работаем, будем закрывать убыточные точки и открывать новые рестораны с фарфоровой посудой и стильным дизайном. Михаил Гончаров Основатель «Теремка»

Гончаров отмечает, что «если тенденции в экономике не переломить, то нам придется просто переходить на другое сырье и это будет уже совсем другой продукт и другая история».

За последние три года «Теремок» закрыл три ресторана, уточнил Гончаров, отметив, что сейчас у сети около 300 заведений в России и два в Нью-Йорке.

Убыточность некоторых точек основатель «Теремка» объясняет привилегиями, которые есть у иностранных операторов фастфуда.

«McDonald’s платит 5−6% от оборота и по договору, — утверждает Гончаров. — Мы ведем переговоры о закрытии ресторанов с теми ТЦ, которые считают, что мы можем платить 20−25%».