Пилотов и бортпроводников «Белавиа» переоденут в «васильки»

Источник: СБ - Беларусь сегодня

На днях национальный перевозчик наконец определился с концепцией и дизайном будущих нарядов для летного и кабинного экипажей и показал обновки всем желающим.

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Напомним, еще в марте авиакомпания объявила конкурс на создание новой формы. Приодеть пилотов и стюардесс готовы были 28 участников, из них для зрительского голосования отобрали лишь 15 работ как соответствующих требованиям конкурса. Пятерку финалистов определили пользователи портала tut.by, однако лучшего из числа счастливчиков выбрало профессиональное жюри.

Исполняющий обязанности генерального директора Белавиа Глеб Пархомович не скрывает:

— Мы с большой долей риска шли на формат зрительского голосования. Однако все получилось: сотрудничество такого плана позволило нам идти в ногу со временем, а молодым дизайнерам -продемонстрировать свой потенциал. Мы очень довольны активностью участников и результатами конкурса, поэтому планируем и дальше вовлекать белорусов в развитие авиакомпании.

Специально для презентации Белавиа отшила по три летние модели из каждой концепции, прошедшей в финал: мол, вживую форма смотрится совсем не так, чем на эскизах. К слову, костюмы гостям вечера демонстрировали не профессиональные модели, а реальные сотрудники Белавиа, которые и будут ее носить.

Примечательно, что в пятерку финалистов вышла бортпроводник (и дизайнер по совместительству) Евгения Геворкян, предложившая нарядить себя и коллег по салону в незабудковый костюм с баской в стиле Кристиана Диора. Жюри работу Евгении, увы, не оценило и назвало победительницей Дарью Соловьеву, соосновательницу бренда женской одежды и обуви MUA. В качестве награды девушка получила билеты в Италию и поездку на Миланскую неделю моды.

— Это была долгая и интересная работа. Планка была очень высокая: одеть людей, которые станут лицом страны. Ведь летный персонал и их образ — это открытая и самая честная пиар-кампания. Мы отработали более 40 элементов к этой форме, например, обувь, кокарды и другие детали. В процессе разработки моделей мы много общались с сотрудниками Белавиа. Скажем, бортпроводники просили, чтобы верх был не блузкой, а боди, так как их работа предполагает достаточно много движения, — рассказала победительница.