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16:32 (мск), источник: Известия

Греф рассказал об «эффекте индейки» при предсказании будущего

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что линейная модель предсказания будущего должна уйти в прошлое, иначе людей может ждать «эффект индейки».

Источник: РИА "Новости"

«Знаете, есть такая вещь, которая называется “сюрприз индейки”. Индейка считала, что предназначение хозяина — ее сытно кормить, а ее предназначение — это от души кушать», — сказал он во время своего выступления на Всероссийском форуме молодежи и студентов.

По его словам, «эффект индейки» — это то, что нас ждет в будущем, «если придерживаться линейных моделей предсказания будущего».

«Сложно сделать шаг в сторону от линейных представлений о том, как будет развиваться мир, но нам нужно это сделать», — отметил Греф.

Ранее в пятницу Греф предсказал снижение ставок по ипотеке в России до 5%.

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