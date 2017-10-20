Греф рассказал об «эффекте индейки» при предсказании будущего
Глава Сбербанка Герман Греф считает, что линейная модель предсказания будущего должна уйти в прошлое, иначе людей может ждать «эффект индейки».
Глава Сбербанка Герман Греф считает, что линейная модель предсказания будущего должна уйти в прошлое, иначе людей может ждать «эффект индейки».
«Знаете, есть такая вещь, которая называется “сюрприз индейки”. Индейка считала, что предназначение хозяина — ее сытно кормить, а ее предназначение — это от души кушать», — сказал он во время своего выступления на Всероссийском форуме молодежи и студентов.
«Сложно сделать шаг в сторону от линейных представлений о том, как будет развиваться мир, но нам нужно это сделать», — отметил Греф.
Ранее в пятницу Греф предсказал снижение ставок по ипотеке в России до 5%.