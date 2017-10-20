Представители бизнеса, науки и власти обсудили механизмы увеличения высокопроизводительных рабочих мест в регионе

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В рамках пяти организованных круглых столов эксперты обсудили потенциал сельскохозяйственной, промышленной, строительной, коммунальной, транспортной и торговой сфер региона для организации новых высокопроизводительных рабочих мест (ВПРМ).

Итоги работы конференции лягут в основу резолюции Волгоградской области: в документе представят предложения и рекомендации региона по созданию ВПРМ. Свои способы решения важной задачи, определят и другие регионы: конференции, посвященные этой стратегии развития экономики, пройдут в 70 субъектах РФ.

Напомним, что ориентир в 25 млн новых высокопроизводительных рабочих мест поставил в майском указе «О долгосрочной государственной экономической политике» президент страны. Цифра должна стать реальной уже к 2020 году.

В ходе обсуждения участники конференции отмечали, что поставленная Владимиром Путиным задача довольно сложная, однако решать ее необходимо.

— Высокопроизводительные рабочие места важны как для государства, так и для бизнеса. Цель объединяет все общество: это зарплаты, налоги, социальные выплаты, — подчеркнул руководитель аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Волгоградской области Роман Дружинин.

Представитель бизнес-омбудсмена также подчеркнул, что Волгоградская область обладает потенциалом для создания ВПРМ: в регионе представлена логистика, имеется сырьевая составляющая, работают предприятия, развита научная база. Роман Дружинин сослался на оценку Института экономики роста, который определил в качестве приоритетных направлений для организации новых высокопроизводительных рабочих мест сельское хозяйство, обрабатывающее производство, транспорт и связь.

Эксперты предложили делать ставки на конкурентоспособное производство.

— В России только два предприятия, которые выпускают электробусы. Зарплата рабочих при этом — 85 тысяч: цена продукции такая. Сейчас мы выпускаем электробусы: идет борьба за рынок, потому что в 2018 году все будут их приобретать. Пробег нашего выше. Если не будет такого конкурентного продукта, экономика не сможет развиваться, — подчеркнул сопредседатель правления Союза промышленников и предпринимателей Волгоградской области, депутат Волгоградской областной Думы Анатолий Бакулин.

Участники, проанализировав опыт успешно развивающихся предприятий, пришли к выводу, что залогом стабильного роста зачастую являются компетенция управленческого аппарата и специалистов, грамотный маркетинг и эффективно выстроенные взаимоотношения бизнеса и власти.

Заместитель губернатора Волгоградской области, председатель регионального комитета промышленности и торговли Роман Беков представил доклад о работе своего ведомства по поддержке инвестпроектов, направленных на создание новых производственных площадок и рабочих мест. Глава облпромторга отметил позитивную динамику: за девять месяцев текущего года рост объемов производство составил 72 млрд рублей. За три года — 198 млрд рублей.

— У нас стоят задачи конкретные: это создание рабочих мест, стабильная работа предприятий, введение в оборот тех производств, которые в последние десятилетия остановились, и создание новых, где будут достойные профессии и высокая заработная плата, чтобы двигать экономику региона вперёд, — подчеркнул Роман Беков.

В деле увеличения числа ВПРМ в качестве сдерживающих факторов, устранением которых продолжает заниматься облпромторг во взаимодействии с федеральным центром, председатель профильного комитета назвал износ половины основных фондов, на которых уже нет возможности производить, высокие банковские ставки и тарифы за энергоресурсы, недостаток связи между образовательной системой и производством, а также незначительное участие предприятий в импортозамещении. В случае применения одной из методологий, учитывающей среднюю зарплату работников предприятий, еще сложнее говорить о необходимом росте высокопроизводительных рабочих мест.

— Средняя зарплата в Волгоградской области ниже, чем по России, и над этим еще надо работать, — заявил вице-губернатор Роман Беков.

Однако, по словам главы облпромторга, наблюдается позитивная тенденция: растет число инвестпроектов, которые позволяют увеличивать число рабочих мест: если в 2015 году потребовалось 1268 специалистов для внедрения новых производств и мощностей, то в 2016 году — 1291. Вложения в промышленность составили в 2015 году 27 млрд рублей, в 2016 году эта цифра была значительно выше — 100,4 млрд рублей. Проекты получают поддержку со стороны властей: в 2017 году регион признан лидером по участию предприятий в федеральных программах развития промышленности и торговли. Также в Волгоградской области по поручению губернатора создан Фонд развития промышленности.

— В этот проект привлекаются мелкие предприятия. Уже есть хороший эффект, а у предприятий появилась уверенность, что программа работает, — отметил Роман Беков.

К 2027 году в регионе планируется открыть 16 тысяч новых рабочих мест. К реализации кадровой политики привлекаются ссузы и вузы Волгоградской области.

Проректор по учебной работе ВолгГТУ Сергей Кузьмин назвал те препоны, которые мешают высшей школе осуществлять задачи по подготовке специалистов инженерно-технических профессий для более успешного развития экономики региона. В их числе — демография, финансовые риски, отсутствие жесткого конкурса среди абитуриентов, которые демонстрируют низкий уровень необходимых знаний, а также менталитет общества, занижающего престиж технических направлений.

Несмотря на это, первый опорный университет региона старается обеспечить кадрами, востребованными во всех областях экономики Волгоградской области.

— Доля трудоустройства — 80%. Средняя зарплата наших выпускников — 28 тысяч рублей, — сообщил Сергей Кузьмин.

Доктор наук отметил определенный прорыв: изменилась демографическая ситуация, постепенно повышается престиж технических специальностей и качество подготовки абитуриентов. Последнее стало возможным благодаря выстраиваемому многоуровневому образованию: для школьников, которые уже решили связать свою жизнь с компьютерными технологиями, на базе университета организуются кружки и курсы. В 2018 году вуз в рамках реализации федерального проекта для юных эйнштейнов и ломоносовых откроет «Кванториум».

— Вуз играет важную роль и совместными усилиями с предприятиями и властью готов заниматься созданием ВПРМ, — подчеркнул Сергей Кузьмин.

Однако аналитики фиксируют отток кадров: многие выпускники волгоградских вузов едут в другие регионы за более высокой зарплатой. От этого страдает еще одна отрасль, которую эксперты пока не могут определить точкой роста. По данным регионального комитета строительства, за последние два года в Волгоградской области ввели порядка тысячи квадратных метров.

— Рекорды Волгоградской области все помнят: в 1987 году в строй ввели 1500 квадратных метров жилья. И до этого всегда была жесткая цифра — 1200 квадратных метров. Сегодня же подрядчики больше строят жилья, чем у них его покупают. Помогают заемные средства — ипотека. Материалы и проекты, которые применяются, уже позволяют говорить о высокой производительности. И зарплата серьезная. Только покупайте. Строительству нужен рост: больше привлекайте рабочих на промышленные предприятия — и мы сможем расти, — считает председатель общественного совета при облкомстрое Лев Алферов.

Однако, как считают эксперты, помочь этой отрасли промышленникам будет сложно без опоры на законодательную базу, которая также требует корректировок.

— Пока не пойдет поддержка собственного производителя, создать высокопроизводительные рабочие места мы не сможем, — считает руководитель ЗАО «Институт Волгоградгражданпроект» Андрей Куприков.