Половина абонентов Сочи уже включена в базы данных МУП «Водоканал»
ООО «Сочиводоканал» не передало муниципальному «Водоканалу» абонентскую базу,
ООО «Сочиводоканал» не передало муниципальному «Водоканалу» абонентскую базу,
Так многим горожанам пришли платежки с некорректными суммами, поэтому абонентам предложили уточнить показания счетчиков. По данным предприятия, половина жителей Сочи это уже сделала.
«Основную часть этой сложной работы мы завершим до конца этого года, а в первом квартале 2018 года будет проведена корректировка базы данных абонентов, проживающих в сельских округах Сочи», — сообщил директор МУП «Водоканал» Сергей Винарский.