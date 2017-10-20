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17:41 (мск), источник: Вести Сочи

Половина абонентов Сочи уже включена в базы данных МУП «Водоканал»

ООО «Сочиводоканал» не передало муниципальному «Водоканалу» абонентскую базу, из-за чего в сентябре МУП был вынужден начислять плату за услуги по нормативу.

Так многим горожанам пришли платежки с некорректными суммами, поэтому абонентам предложили уточнить показания счетчиков. По данным предприятия, половина жителей Сочи это уже сделала.

«Основную часть этой сложной работы мы завершим до конца этого года, а в первом квартале 2018 года будет проведена корректировка базы данных абонентов, проживающих в сельских округах Сочи», — сообщил директор МУП «Водоканал» Сергей Винарский.

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