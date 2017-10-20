Кобяков: регионы сами должны принять решение о реформе ЖКХ

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 20 окт — Sputnik. Премьер-министру Беларуси Андрею Кобякову нравится опыт Минска по реформированию системы жилищно-коммунального хозяйства, однако регионы могут самостоятельно принять решение о сроках его внедрения.

В пятницу в Минске прошло пленарное заседание республиканского семинара по проблемам ЖКХ, на котором свою позицию обозначил президент Беларуси Александр Лукашенко. Он высказался за то, чтобы сохранить министерство жилищно-коммунального хозяйства, но систему ЖКХ сделать единой по всей стране и полностью управляемой.

«Считаю, что они (Мингорисполком — Sputnik) на верном пути, они абсолютно правильно уловили сегодняшние тенденции развития экономики, они выбрали те услуги, которые имеют ярко выраженный конкурентный характер, в качестве базы определили тарифы за услуги, которые оказывают государственные учреждения, и стали проводить конкурсы на понижение цены», — заявил Кобяков на семинаре.

Премьер отметил, что на рынке услуг ЖКХ появились и частные компании, рост конкуренции заставил и государственные структуры снизить цены на свои услуги. При этом качество оказания услуг не пострадало.

В данной связи Кобяков не исключил, что по такому же пути могут пойти и в населенных пунктах с численностью населения от 100 тысяч человек. В малых городах такой опыт внедрять пока еще рано.

«Торопиться с внедрением разделения на заказчика и подрядчика не стоит. Никого в шею гнать не будем. В то же время губернаторы увидели, что результат есть», — сказал Кобяков.

Шорец: мы разорвали в Минске порочный круг.

Со своей стороны мэр Минска Андрей Шорец рассказал, что в ходе реформы были разделены функции заказчика и подрядчика, разграничены их обязанности по техобслуживанию, текущему ремонту, уборке территории и оказанию населению платных услуг. Кроме того, был создан единый для всего города контакт-центр 115.бел, а также Единый расчетно-справочный центр, аварийные службы стали обслуживать жилфонд круглосуточно. Все непрофильные сети и активы переданы специализированным организациям.

«Удалось разорвать порочный круг, когда организации ЖКХ сами выполняли все работы, сами проверяли себя, получали бюджетные средства», — сказал председатель Мингорисполкома.

По его словам, контакт-центр 115.бел значительно упростил общение граждан с коммунальными службами.

«Достаточно набрать три цифры на любом телефоне или отправить сообщение через интернет — и независимая служба отправит заявку или обращение гражданина и проконтролирует ее выполнение», — пояснил Шорец.

По его словам, изменения произошли и в деятельности жилищно-эксплуатационных управлений. В частности, в штат введены рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, так называемые хаус-мастера, которые владеют специальностями сантехника, электрика, столяра и маляра-штукатура. Всего в городе около 1 тысяч хаус-мастеров. В среднем зарплата составляет 680 рублей, но есть и те, кто зарабатывает до 1 тысячи рублей за счет оказания дополнительных услуг населению в нерабочее время.