Кобяков: регионы сами должны принять решение о реформе ЖКХ
Премьер не собирается торопить губернаторов по внедрению столичных преобразований ЖКХ в регионах.
Премьер не собирается торопить губернаторов по внедрению столичных преобразований ЖКХ в регионах.
МИНСК, 20 окт — Sputnik.
В пятницу в Минске прошло пленарное заседание республиканского семинара по проблемам ЖКХ, на котором свою позицию обозначил президент Беларуси Александр Лукашенко. Он высказался за то, чтобы сохранить министерство
«Считаю, что они (Мингорисполком — Sputnik) на верном пути, они абсолютно правильно уловили сегодняшние тенденции развития экономики, они выбрали те услуги, которые имеют ярко выраженный конкурентный характер, в качестве базы определили тарифы за услуги, которые оказывают государственные учреждения, и стали проводить конкурсы на понижение цены», — заявил Кобяков на семинаре.
Премьер отметил, что на рынке услуг ЖКХ появились и частные компании, рост конкуренции заставил и государственные структуры снизить цены на свои услуги. При этом качество оказания услуг не пострадало.
В данной связи Кобяков не исключил, что по такому же пути могут пойти и в населенных пунктах с численностью населения от 100 тысяч человек. В малых городах такой опыт внедрять пока еще рано.
«Торопиться с внедрением разделения на заказчика и подрядчика не стоит. Никого в шею гнать не будем. В то же время губернаторы увидели, что результат есть», — сказал Кобяков.
Шорец: мы разорвали в Минске порочный круг.
Со своей стороны мэр Минска Андрей Шорец рассказал, что в ходе реформы были разделены функции заказчика и подрядчика, разграничены их обязанности по техобслуживанию, текущему ремонту, уборке территории и оказанию населению платных услуг. Кроме того, был создан единый для всего города
«Удалось разорвать порочный круг, когда организации ЖКХ сами выполняли все работы, сами проверяли себя, получали бюджетные средства», — сказал председатель Мингорисполкома.
По его словам,
«Достаточно набрать три цифры на любом телефоне или отправить сообщение через интернет — и независимая служба отправит заявку или обращение гражданина и проконтролирует ее выполнение», — пояснил Шорец.
По его словам, изменения произошли и в деятельности
«Вакантных мест по данному направлению практически нет», — заверил мэр столицы.