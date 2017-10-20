Зампред Сбербанка назвал Avito площадкой кибермошенников
Сайт объявлений Avito — одна из главных площадок для работы кибермошенников, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на Фестивале молодежи и студентов в Сочи.
Сайт объявлений Avito — одна из главных площадок для работы кибермошенников, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на Фестивале молодежи и студентов в Сочи.
«Сайт Avito — на самом деле это одна из таких сегодня центральных площадок для того, чтобы действовать именно кибермошенникам. Там есть много разных преступлений, много разных видов преступлений, — заявил Кузнецов. — И изучая их, мы, собственно говоря, погружаемся в то, как они могут очень тонко найти возможность, чтобы убедить человека сделать то или иное действие».
Кузнецов проиллюстрировал свое выступление слайдом, на котором показано, как именно действуют мошенники на Avito. Слайд выглядел так:
Этим зампред Сбербанка не ограничился. В качестве иллюстрации описанной схемы он привел две аудиозаписи звонков мошенников и их жертв в службу поддержки банка.
«Вот клиент мгновенно выполняет все указания преступника, фактически мошенника: сообщите номер своей карты, сообщите это, сообщите то», — констатировал Кузнецов.
Ответы Avito, «Юлы» и Ozon на претензии Сбербанка
«Заявление господина Кузнецова в наш адрес абсолютно некорректно. Делать подобные заявления — все равно что обвинять интернет в том, что он является причиной возникновения киберпреступности, — заявил представитель Avito. — В этой логике можно допустить аналогичный вывод о том, что Сбербанк является основной площадкой для мошенничества с банковскими картами, являясь лидером по их эмиссии».
«Тем не менее, учитывая наши ведущие позиции в своих отраслях, мы открыты к диалогу со Сбербанком и готовы к сотрудничеству в сфере обеспечения безопасности вне зависимости от этого некорректного заявления», — добавил он.
Для модерации и поиска подозрительных объявлений на «Юле» используется искусственный интеллект, который изучает товары на предмет подозрительности, заявил представитель
Лично у нас не было похожих кейсов, когда данные банковских карт покупателей крадутся во время оплаты на таких сайтах, но такая проблема в интернете действительно существует.
Чаще встречаются ситуации, когда известность бренда и соответствующий ему дизайн сайта используют для продажи покупателям товаров низкого качества, добавил он.
Как не стать жертвой мошенников в интернете
По данным ЦБ, в прошлом году мошенникам удалось списать со счетов граждан 1,08 млрд руб.
К площадкам, подобным Avito, есть претензии не только у Сбербанка, но и у всех остальных банков, заметил директор по мониторингу электронного бизнеса
Голенищев описал еще одну схему, по которой работают такие мошенники. Клиент размещает объявление о продаже. С ним связывается человек, якобы очень заинтересовавшийся товаром. Он убеждает, что очень боится того, что этот товар продадут
«Но случается, что банки замечают подозрительные переводы, связываются с коллегами из другого банка, те блокируют карты и счета, не давая возможности мошенникам снять похищенные средства», — объяснил специалист.
Avito — крупнейший российский сервис бесплатных объявлений. По данным Mediascope
Ближайший конкурент Avito — сайт «Юла», принадлежит Mail.ru Group, он был запущен в 2015 г. По собственным данным компании, аудитория сервиса составляет 20 млн человек, 60% из них пользуются приложением со смартфонов.
В апреле «Юла» запустила функцию «безопасные сделки», а также сервис доставки. Функции позволяют оплатить покупку прямо в приложении «Юлы» и получить оплаченное. Денежные переводы на «Юле» внедрил банк «ВТБ 24». Сервисы безопасной оплаты в этом году внедрил
«Ведомости» ожидают комментариев от «ВТБ 24».