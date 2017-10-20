Ространснадзор назвал рискованным положение шести-десяти авиакомпаний

Источник: РИА "Новости"

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Несколько российских авиакомпаний, по данным Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), находятся в настоящее время в зоне риска, предупредил глава ведомства Виктор Басаргин.

«Компании, за которыми мы следим в режиме непрерывного мониторинга, их порядка 6−10. На их деятельность мы смотрим напряженно», — сказал Басаргин на пресс-конференции в пятницу (цитата по «Интерфаксу»).

9 октября стало известно о намерении Росавиации изменить порядок проверки авиакомпаний, уделяя особое внимание перевозчикам из групп риска.

Раскрыть названия компаний глава Ространснадзора отказался, заверив, что их проверки его ведомство проводит регулярно.

Он также признал, что только в 2017 году было проведено несколько плановых и внеплановых проверок авиакомпании «ВИМ-Авиа», что, однако, не помешало той внезапно прекратить полеты.

В будущем Ространснадзор хотел бы ввести особый алгоритм, который позволил бы осуществлять мониторинг финансовой устойчивости авиакомпаний для оценки уровня безопасности полетов.

Неблагоприятная, неблагополучная финансовая ситуация у авиакомпании отражается на безопасности. На чем экономить? На безопасности. Поэтому для нас, для Ространснадзора, было главным сегодня, чтобы вот этот момент финансовой устойчивости компаний каким-то образом ухватить. Виктор Басаргин Глава Ространснадзора

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25 сентября совладелец «ВИМ-Авиа» Рашид Мурсекаев внезапно заявил на проходившем в Росавиации совещании о своем намерении продать авиакомпанию «за рубль», после чего покинул Россию. На следующий день «ВИМ-Авиа» отменила несколько десятков регулярных и чартерных рейсов, в результате чего в аэропортах застряли десятки тысяч человек. Для перевозки пассажиров с билетами «ВИМ-Авиа» пришлось даже привлекать самолеты президентского летного отряда «Россия».

Все выключено: как банкротились российские авиакомпании.