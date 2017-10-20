Молдова намерена увеличить поставки на рынки Евросоюза
Молдова готова увеличить поставки на рынки Евросоюза. Министерство экономики намерено отправить письмо с соответствующей просьбой в Еврокомиссию по
Молдова готова увеличить поставки на рынки Евросоюза. Министерство экономики намерено отправить письмо с соответствующей просьбой в Еврокомиссию по
Так, объём экспорта пшеницы может достигнуть 250 тысяч тонн, это втрое больше, чем сейчас. Столько же намерены поставлять и кукурузы. До ста тысяч тонн возрастут поставки ячменя.
Увеличат и квоты на экспорт фруктов. Поставки черешни достигнут двух тысяч тонн, сливы — 20 тысяч, а винограда — 25 тысяч. В шесть раз — до 15 тысяч тонн — может вырасти объём экспорта этилового спирта.
С января по август на европейские рынки экспортировали товаров на 915 миллионов евро. Это 65% от общего объёма поставок за рубеж. Как говорят эксперты Комитета по ассоциации