Молдова намерена увеличить поставки на рынки Евросоюза

Источник: Publika.md

Так, объём экспорта пшеницы может достигнуть 250 тысяч тонн, это втрое больше, чем сейчас. Столько же намерены поставлять и кукурузы. До ста тысяч тонн возрастут поставки ячменя.

Увеличат и квоты на экспорт фруктов. Поставки черешни достигнут двух тысяч тонн, сливы — 20 тысяч, а винограда — 25 тысяч. В шесть раз — до 15 тысяч тонн — может вырасти объём экспорта этилового спирта.