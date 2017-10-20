Руководитель Росавтодора отметил существенные изменения дорожной сети Волгоградской области

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

А еще раньше глава федерального ведомства совершил утреннюю пробежку по улицам Волгограда, маршрут позволил оценить состояние дорог, набережной и ключевых инфраструктурных объектов, которые регион совместно с Росавтодором запланировал и начал претворять в жизнь три года назад. Впечатления от 17-километровой пробежки Роман Старовойт рассказал губернатору Андрею Бочарову уже на официальной личной встрече в кабинете главы региона.

Роман Старовойт, руководитель Федерального дорожного агентства: «Я в прошлом году был в последний раз — существенные изменения произошли. От всей души радуюсь за вас и вашу команду, считаю, что это успех. Вы переломили ситуацию. Мы вчера проехали от аэропорта, посмотрели — я просто вас поздравляю, вы большие молодцы. Хочу сказать, будем помогать еще больше, с большим рвением, потому что это действительно заслуживает самой высокой оценки. Уверен, что жители города и области, те, кто транзитом едет, гости Волгограда, они это видят и ценят».

Андрей Бочаров, губернатор Волгоградской области: «Тот объем задач, который мы для себя ставили, невозможно было сделать без конструктивного взаимодействия с вами, без команды Росавтодора. Мы учились у вас, брали наработки, которые применяются на федеральных трассах, и применяли такие же подходы. Если заниматься вопросом местечково, то ничего не получится. Именно такой подход дал возможность сделать серьезный рывок в дорожной отрасли. Опыт, который мы приобрели, взаимодействуя с Росавтодором, он колоссален и огромен».

От лица жителей Волгоградской области губернатор поблагодарил Романа Старовойта и министра транспорта России Максима Соколова за всестороннюю поддержку региона в реализации проектов, которые крайне необходимы территории для дальнейшего устойчивого развития. Для движения торжественно открыли участок трассы М-6 «Каспий».