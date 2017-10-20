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17:48 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Руководитель Росавтодора отметил существенные изменения дорожной сети Волгоградской области

20 октября в Волгоградской области с рабочей поездкой побывал руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт. Ранним утром глава Росавтодора вместе с волгоградскими коллегами посетил самые знаковые места города-героя.

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

А еще раньше глава федерального ведомства совершил утреннюю пробежку по улицам Волгограда, маршрут позволил оценить состояние дорог, набережной и ключевых инфраструктурных объектов, которые регион совместно с Росавтодором запланировал и начал претворять в жизнь три года назад. Впечатления от 17-километровой пробежки Роман Старовойт рассказал губернатору Андрею Бочарову уже на официальной личной встрече в кабинете главы региона.

Роман Старовойт, руководитель Федерального дорожного агентства: «Я в прошлом году был в последний раз — существенные изменения произошли. От всей души радуюсь за вас и вашу команду, считаю, что это успех. Вы переломили ситуацию. Мы вчера проехали от аэропорта, посмотрели — я просто вас поздравляю, вы большие молодцы. Хочу сказать, будем помогать еще больше, с большим рвением, потому что это действительно заслуживает самой высокой оценки. Уверен, что жители города и области, те, кто транзитом едет, гости Волгограда, они это видят и ценят».

Андрей Бочаров, губернатор Волгоградской области: «Тот объем задач, который мы для себя ставили, невозможно было сделать без конструктивного взаимодействия с вами, без команды Росавтодора. Мы учились у вас, брали наработки, которые применяются на федеральных трассах, и применяли такие же подходы. Если заниматься вопросом местечково, то ничего не получится. Именно такой подход дал возможность сделать серьезный рывок в дорожной отрасли. Опыт, который мы приобрели, взаимодействуя с Росавтодором, он колоссален и огромен».

От лица жителей Волгоградской области губернатор поблагодарил Романа Старовойта и министра транспорта России Максима Соколова за всестороннюю поддержку региона в реализации проектов, которые крайне необходимы территории для дальнейшего устойчивого развития. Для движения торжественно открыли участок трассы М-6 «Каспий».

Уникальность этого проекта — покрытие проезжей части. Это цементобетон. По словам дорожников, он долговечнее и намного прочнее асфальта. Материал устойчив к высоким температурам юга страны. Кроме того, бетонное покрытие в темное время суток отражает свет значительно лучше, чем асфальт, что обеспечивает хорошую видимость для водителей. После реконструкции участок автодороги М-6 «Каспий» расширен с двух до четырех полос движения и сейчас составляет 40 километров. Первыми по новой дороге проехали дети и ветераны войны и труда. Также на трассу вышла спецтехника, которая принимала непосредственное участие в проведении ремонтных работ на участке дороги.

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