Почему выросли цены на свинину

«Раньше 25-ти килограммового поросёнка можно было купить за 80 евро, сейчас же — за 110. Отсюда и повышение цен на всё остальное», — сообщил фермер из Хынчештского района Пётр Морару.



Как отмечает фермер, мясокомбинаты не заинтересованы в покупке сырья у местных производителей, поскольку импортная продукция дешевле.



«Из-за рубежа привозят дешевое сырье, хотя оно и не такого высокого качества. Если мясокомбинаты будут сотрудничать с нами, то в будущем таких проблем не возникнет», — продолжил Пётр Морару.



«Сложилась беспрецедентная ситуация, у нас до сих пор не было таких цен на мясо. Стоимость одна и та же, что на сырьё от производителя, что на готовую продукцию, которую привозят за две тысячи из километров из Германии, и это с учётом налоговых сборов, акциз и НДС», — сообщил председатель патроната Сергей Грэдинару.



Глава патроната мясоперерабатывающих предприятий говорит, что решить ситуацию можно, увеличив квоту на поставку импортного сырья. В противном случае мясная продукция может подорожать на 25%. Сейчас килограмм свинины на рынке стоит до 90 леев.



«Цены на мясо повысилась на 10%. Если раньше килограмм стоил 75 леев, сейчас все 80 леев. Надеемся, что начнут снижаться».



Для решения ситуации, Национальное агенство продовольственной безопасности намерено провести встречу с местными производителями и владельцами мясокомбинатов.