В РФ создадут систему автоматического формирования минимальных цен на алкоголь

Источник: РИА "Новости"

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«Дано поручение проработать возможность создания универсальной формулы установления минимальной цены для каждого вида алкогольной продукции, для которой предусмотрена эта цена», — сообщила «Интерфаксу» Наталья Платонова, пресс-секретарь вице-премьера Александра Хлопонина, курирующего в правительстве алкогольную промышленность и вопросы регулирования алкогольного рынка.

По ее словам, Хлопонин поручил проработать этот вопрос с профильными федеральными органами исполнительной власти, участниками рынка, аналитическим центром правительства.

«Цена должна формироваться автоматически, с учетом ряда факторов, в числе которых, в частности, покупательская способность населения, ставки акцизов, стоимость сырья для производства продукции и другие», — заявила Платонова, напомнив, что в настоящее время минимальные цены устанавливаются на водку, коньяк, бренди и шампанское.

Платонова также сообщила, что срок выполнения поручения — конец ноября этого года. Как сообщалось, в последнее время обсуждаются предложения виноделов о введении минимальной цены на вино, но они пока не реализованы.