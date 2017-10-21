В РФ создадут систему автоматического формирования минимальных цен на алкоголь
Москва. 20 октября. INTERFAX.RU — В России планируется создать систему автоматического формирования минимальных розничных цен (МРЦ) на алкогольную продукцию.
Москва. 20 октября. INTERFAX.RU — В России планируется создать систему автоматического формирования минимальных розничных цен (МРЦ) на алкогольную продукцию.
«Дано поручение проработать возможность создания универсальной формулы установления минимальной цены для каждого вида алкогольной продукции, для которой предусмотрена эта цена», — сообщила «Интерфаксу» Наталья Платонова,
По ее словам, Хлопонин поручил проработать этот вопрос с профильными федеральными органами исполнительной власти, участниками рынка, аналитическим центром правительства.
Платонова также сообщила, что срок выполнения поручения — конец ноября этого года. Как сообщалось, в последнее время обсуждаются предложения виноделов о введении минимальной цены на вино, но они пока не реализованы.
Минимальные цены на алкоголь в России устанавливаются с 2009 года как мера для борьбы с «теневым» производством.