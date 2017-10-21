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04:31 (мск), источник: Интерфакс

В РФ создадут систему автоматического формирования минимальных цен на алкоголь

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU — В России планируется создать систему автоматического формирования минимальных розничных цен (МРЦ) на алкогольную продукцию.

Источник: РИА "Новости"
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«Дано поручение проработать возможность создания универсальной формулы установления минимальной цены для каждого вида алкогольной продукции, для которой предусмотрена эта цена», — сообщила «Интерфаксу» Наталья Платонова, пресс-секретарь вице-премьера Александра Хлопонина, курирующего в правительстве алкогольную промышленность и вопросы регулирования алкогольного рынка.

По ее словам, Хлопонин поручил проработать этот вопрос с профильными федеральными органами исполнительной власти, участниками рынка, аналитическим центром правительства.

«Цена должна формироваться автоматически, с учетом ряда факторов, в числе которых, в частности, покупательская способность населения, ставки акцизов, стоимость сырья для производства продукции и другие», — заявила Платонова, напомнив, что в настоящее время минимальные цены устанавливаются на водку, коньяк, бренди и шампанское.

Платонова также сообщила, что срок выполнения поручения — конец ноября этого года. Как сообщалось, в последнее время обсуждаются предложения виноделов о введении минимальной цены на вино, но они пока не реализованы.

Минимальные цены на алкоголь в России устанавливаются с 2009 года как мера для борьбы с «теневым» производством.

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