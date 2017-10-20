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19:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Курс биткоина побил новый рекорд

Курс самой распространенной в мире криптовалюты Bitcoin обновил исторический рекорд и превысил шесть тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

ЦБ: $ 57.5118   -0.06 € 67.8927   -0.04 ММВБ: $ 57.5475   +0.28 € 67.8025   -0.11
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На 18:40 по московскому времени курс биткоина достиг 5981 доллар за электронную монету. За сутки он вырос почти на шесть процентов. Вторая по популярности криптовалюта Ethereum также подорожала — ее курс поднялся на один процент и составил 311,3 доллара за одну единицу.

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19 октября глава Сбербанка Герман Греф признался, что покупал биткоины и ethereum, однако не с целью инвестирования и заработка, а только ради эксперимента.

12 октября курс биткоина превысил 5,1 тысячи долларов.

Российские власти настороженно относятся к криптовалютам. В начале месяца глава Минфина Антон Силуанов заявил, что власти установят контроль за их выпуском. Решение было принято на совещании с участием президента России Владимира Путина. Государство будет осуществлять регулирование эмиссии, майнинг и процесс обращения криптовалют. Создать законодательную базу планируется до конца 2017 года.

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