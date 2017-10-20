Курс биткоина побил новый рекорд

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На 18:40 по московскому времени курс биткоина достиг 5981 доллар за электронную монету. За сутки он вырос почти на шесть процентов. Вторая по популярности криптовалюта Ethereum также подорожала — ее курс поднялся на один процент и составил 311,3 доллара за одну единицу.

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19 октября глава Сбербанка Герман Греф признался, что покупал биткоины и ethereum, однако не с целью инвестирования и заработка, а только ради эксперимента.

12 октября курс биткоина превысил 5,1 тысячи долларов.