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22:33 (мск), источник: Sputnik.by

Скоро снять автомобиль с учета можно будет в любом городе Беларуси

Многие водители жалуются, что приходится ехать в другой город, чтобы при продаже снять автомобиль с учета, однако в скором времени это проблема будет решена.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 20 окт — Sputnik. На сегодняшний день идет переработка программного комплекса для реализации возможности снятия транспортного средства с учета в любой точке Республики Беларусь, отметил начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома Вадим Гаркун во время прямой линии в пресс-центре Sputnik Беларусь.

Читатель Sputnik обратился к руководству ГАИ, описав проблему невозможности иногородним, чьи автомобили поставлены на учет в других регионах, снять свои автомобили с учета, к примеру, в столице, для последующей продажи.

«Остался технический вопрос модернизации существующей программы, и соответствующая норма будет внесена в постановление Совета министров, регулирующее регистрацию транспортных средств, для реализации этой возможности», — рассказал Гаруцн.

По его словам, это будет сделано в ближайшее время: в течение следующего года вопрос снятия автомобиля с учета может быть решен.

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