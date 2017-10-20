Скоро снять автомобиль с учета можно будет в любом городе Беларуси

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 20 окт — Sputnik. На сегодняшний день идет переработка программного комплекса для реализации возможности снятия транспортного средства с учета в любой точке Республики Беларусь, отметил начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома Вадим Гаркун во время прямой линии в пресс-центре Sputnik Беларусь.

Читатель Sputnik обратился к руководству ГАИ, описав проблему невозможности иногородним, чьи автомобили поставлены на учет в других регионах, снять свои автомобили с учета, к примеру, в столице, для последующей продажи.

«Остался технический вопрос модернизации существующей программы, и соответствующая норма будет внесена в постановление Совета министров, регулирующее регистрацию транспортных средств, для реализации этой возможности», — рассказал Гаруцн.