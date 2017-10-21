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08:16 (мск), источник: Uzdaily.uz

Узбекистан готов оказать поддержку американским компаниям в реализации совместных проектов

Первый заместитель председателя Государственного комитета по инвестициям Лазиз Кудратов в Вашингтоне провел переговоры с вице-президентом Корпорации частных зарубежных инвестиций США (OPIC) Трейси Вебб.

Источник: Uzdaily.uz

Лазиз Кудратов ознакомил американскую сторону с последними тенденциями в социально-экономическом развитии Узбекистана.

В частности, была представлена информация об усилиях Узбекистана по улучшению инвестиционного климата, реформированию банковско-финансовой системы и внедрению рыночных механизмов валютного регулирования.

Узбекская сторона выразила готовность Правительства Узбекистана оказать поддержку американским компаниям в реализации проектов по производству широкой номенклатуры продукции в машиностроении, фармацевтике, производстве электронной и электротехнической продукции, продуктов питания и других отраслях экономики.

Также стороны обсудили перспективы активизации деятельности организации в Узбекистане, в том числе участия в финансировании реализуемых компаниями США инвестиционных проектов.

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