Узбекистан готов оказать поддержку американским компаниям в реализации совместных проектов

Источник: Uzdaily.uz

Лазиз Кудратов ознакомил американскую сторону с последними тенденциями в социально-экономическом развитии Узбекистана.

В частности, была представлена информация об усилиях Узбекистана по улучшению инвестиционного климата, реформированию банковско-финансовой системы и внедрению рыночных механизмов валютного регулирования.

Узбекская сторона выразила готовность Правительства Узбекистана оказать поддержку американским компаниям в реализации проектов по производству широкой номенклатуры продукции в машиностроении, фармацевтике, производстве электронной и электротехнической продукции, продуктов питания и других отраслях экономики.