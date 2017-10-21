Узбекистан готов оказать поддержку американским компаниям в реализации совместных проектов
Первый заместитель председателя Государственного комитета по инвестициям Лазиз Кудратов в Вашингтоне провел переговоры с
Первый заместитель председателя Государственного комитета по инвестициям Лазиз Кудратов в Вашингтоне провел переговоры с
Лазиз Кудратов ознакомил американскую сторону с последними тенденциями в
В частности, была представлена информация об усилиях Узбекистана по улучшению инвестиционного климата, реформированию
Узбекская сторона выразила готовность Правительства Узбекистана оказать поддержку американским компаниям в реализации проектов по производству широкой номенклатуры продукции в машиностроении, фармацевтике, производстве электронной и электротехнической продукции, продуктов питания и других отраслях экономики.
Также стороны обсудили перспективы активизации деятельности организации в Узбекистане, в том числе участия в финансировании реализуемых компаниями США инвестиционных проектов.