Пять новых автобусных маршрутов открываются в Нижнем Новгороде 21 октября
Нижний Новгород. 20 октября.
Нижний Новгород. 20 октября.
Как сообщает
21 октября начнут работать маршруты:
№ 14 «Автовокзал Щербинки — ул. Деловая» (10 автобусов).
№ 71 «Ул. Федосеенко — пл. Свободы» (25 автобусов).
№ 79 «Ст. Петряевка — Автовокзал Щербинки» (8 автобусов).
№ 89 «Московское шоссе — Автовокзал Щербинки» (10 автобусов).
№ 92 «м/р Бурнаковский — м/р Цветы» (10 автобусов).
Кроме того, в скором времени на линию выйдут автобусы маршрутов № 39 «АО Лазурь — м/р Седьмое небо» (10 автобусов) и № 63 «Южное шоссе — ул. Б. Корнилова» (10 автобусов).
В сообщении горадминистрации отмечается, что одновременно с появлением новых маршрутов будут отменены старые: Т-9, Т-17, Т-33, Т-35 и Т-72.
Напомним, что победитель конкурса может начать работу на новых маршрутах в течение 60 дней с момента подписания контракта.
На конкурс было подано четыре заявки, две из них были отозваны в процессе проведения конкурсных процедур. Победителем конкурса было признано товарищество, состоящее из ООО «Лидер-Транс», ООО «Победа-НН», ИП Каргин Д. В., ИП Каргин В. В. Уполномоченным представителем товарищества назначено ООО «Лидер-Транс».