Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Безруков «долго отходил» после просмотра фильма «Нелюбовь»
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Путин предупредил о бойне в случае закрытия границы с Донбассом
Семья Этуша назвала подозреваемого в хищении денег
Великий провокатор: 5 скандальных выходок Собчак
Новая теория заговора: Трампа подозревают в подмене жены В Сети разгорелся спор вокруг появления на людях Дональда Трампа с супругой Меланией
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Обнаженная Асмус показала кадры ванной - СМИ
Российский С-400 пытались скопировать - Шаманов
Великий провокатор: 5 скандальных выходок Собчак
Леонардо ДиКаприо встречается с украинской моделью
Липницкая надела платье, подчеркнувшее ее изменившееся тело – СМИ
В пиджаке и без штанов: Галкин высказался о Собчак
«Против всех, да не всех!»: Ургант ответил видео на ролик Собчак
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Фоторепортажи
10Открытие Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
12Юбилей Эминема
10:27 (мск), источник: НТА-Приволжье

Пять новых автобусных маршрутов открываются в Нижнем Новгороде 21 октября

Нижний Новгород. 20 октября. НТА-Приволжье — Пять новых автобусных маршрутов открываются в Нижнем Новгороде 21 октября.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, подведены результаты пятого открытого конкурса на право осуществления пассажирских перевозок.

21 октября начнут работать маршруты:

№ 14 «Автовокзал Щербинки — ул. Деловая» (10 автобусов).

№ 71 «Ул. Федосеенко — пл. Свободы» (25 автобусов).

№ 79 «Ст. Петряевка — Автовокзал Щербинки» (8 автобусов).

№ 89 «Московское шоссе — Автовокзал Щербинки» (10 автобусов).

№ 92 «м/р Бурнаковский — м/р Цветы» (10 автобусов).

Кроме того, в скором времени на линию выйдут автобусы маршрутов № 39 «АО Лазурь — м/р Седьмое небо» (10 автобусов) и № 63 «Южное шоссе — ул. Б. Корнилова» (10 автобусов).

В сообщении горадминистрации отмечается, что одновременно с появлением новых маршрутов будут отменены старые: Т-9, Т-17, Т-33, Т-35 и Т-72.

Напомним, что победитель конкурса может начать работу на новых маршрутах в течение 60 дней с момента подписания контракта.

На конкурс было подано четыре заявки, две из них были отозваны в процессе проведения конкурсных процедур. Победителем конкурса было признано товарищество, состоящее из ООО «Лидер-Транс», ООО «Победа-НН», ИП Каргин Д. В., ИП Каргин В. В. Уполномоченным представителем товарищества назначено ООО «Лидер-Транс».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В США допросили россиян-участников встречи с Трампом-младшим
СМИ: российский генерал купил недвижимость в США на $38 млн
Задержанный в Испании программист заочно арестован в России
Овечкин установил рекорд НХЛ
Spiegel: НАТО не сможет дать отпор в случае нападения с востока
Трампа обвинили в намерении скрыть документы об убийстве Кеннеди
В РФ создадут систему автоматического формирования цен на водку
Спорт
Медведева в Москве: когда просто победы мало Главная звезда сборной России по фигурному катанию Евгения Медведева впервые за два года выступила в официальных соревнованиях в Москве
Авто
В рейтинге самых надежных машин сменился лидер Авторитетное американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей
Hi-Tech
Анонимных абонентов удалят из баз данных операторов Операторов связи подключат к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется на портале госуслуг и в системе межведомственного электронного взаимодействия
Кино
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна По словам Екатерины Мцитуридзе, продюсер встретил ее в своем номере отеля в одном халате и попросил сделать ему массаж
Недвижимость
Аналог «Сколково» построят в Петербурге
За три года цены на дачи просели на четверть
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь