Пять новых автобусных маршрутов открываются в Нижнем Новгороде 21 октября

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, подведены результаты пятого открытого конкурса на право осуществления пассажирских перевозок.

21 октября начнут работать маршруты:

№ 14 «Автовокзал Щербинки — ул. Деловая» (10 автобусов).

№ 71 «Ул. Федосеенко — пл. Свободы» (25 автобусов).

№ 79 «Ст. Петряевка — Автовокзал Щербинки» (8 автобусов).

№ 89 «Московское шоссе — Автовокзал Щербинки» (10 автобусов).

№ 92 «м/р Бурнаковский — м/р Цветы» (10 автобусов).

Кроме того, в скором времени на линию выйдут автобусы маршрутов № 39 «АО Лазурь — м/р Седьмое небо» (10 автобусов) и № 63 «Южное шоссе — ул. Б. Корнилова» (10 автобусов).

В сообщении горадминистрации отмечается, что одновременно с появлением новых маршрутов будут отменены старые: Т-9, Т-17, Т-33, Т-35 и Т-72.

Напомним, что победитель конкурса может начать работу на новых маршрутах в течение 60 дней с момента подписания контракта.