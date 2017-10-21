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09:18 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Правила маркировки молока в Приморье ужесточат

На сегодняшний день Приморье обеспечивает себя продукцией лишь на 40%

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 21 октября, PrimaMedia.

Обеспечить край продукцией собственного производства, такую задачу поставил приморским товаропроизводителям врио губернатора Андрей Тарасенко на заседании Общественного экспертного совета по развитию сельского хозяйства в пятницу, 20 октября.

Открывая заседание, Андрей Тарасенко констатировал, что в Приморье еще пока недостаточно развито животноводство. Это сказывается на ценах в магазинах.

«В магазинах цены на мясо и молоко выше, чем в Москве, при этом нет разнообразия продукции. Поэтому в Приморье в первую очередь необходимо развивать мясное животноводство, в регионе практически нет баранины», — отметил врио губернатора.

По словам председателя Совета Алексея Емельянова, несмотря на особенности региона, сложные климатические условия, в Приморье наблюдается подъем сельского хозяйства.

«В крае ежегодно увеличиваются посевные площади, здесь растут стратегически важные культуры — соя и кукуруза. Приморье — единственная территория за Уралом, где выращивают рис. Сейчас мы полностью обеспечиваем себя картофелем, а по надоям молока Приморье лидер на Дальнем Востоке», — сказал он.

Однако на сегодняшний день Приморье обеспечивает себя продукцией лишь на 40%, недостающие продукты приходится завозить.

«Большая часть завозимой продукции — это фальсификат. Вместо молока продается молочный напиток. Так, в продаже появилось молоко по 45 рублей за литр, при его себестоимости 30 рублей», — проинформировал директор ООО «Милоградовское-1» Сергей Редькин.

По мнению эксперта, пресечение продажи фальсификата позволило бы развивать здоровую конкуренцию на рынке, увеличить объемы реализации местной натуральной продукции.

Заместитель директора ООО «Племпредприятие Приморское» Юрий Черкашин подтвердил наличие в магазинах фальсифицированной молочной продукции.

«Мы направили 150 тысяч рублей на выявление фальсификата. Есть документальное подтверждение, что молоко “Фермерское подворье” в основном состоит из растительных жиров. Но дешевый товар привлекает, поэтому такое молоко закупают и социальные учреждения», — добавил Юрий Черкашин.

Андрей Тарасенко заявил, что в Приморье необходимо ужесточить правила маркировки молока и обеспечить край собственной натуральной продукцией.

«Вся завозная продукция в Приморский край должна быть промаркирована. Производители должны четко указывать на этикетке, что это натуральное молоко или соевый напиток. Этот вопрос я проработаю с советующими ведомствами в Москве», — обозначил врио Губернатора.

Также эксперты обратили внимание Андрея Тарасенко на проблему ритейла, местные производители со своей продукцией не могут попасть на полки магазинов. А наценки на товар неприлично высокие, например, на молоко она составляет 30%.

«В первую очередь, во всех магазинах должна быть приморская продукция по доступным ценам. Если же магазины хотят зарабатывать на местных производителях, значит, будут больше платить налогов. А не хочешь выполнять правила, будешь сидеть с пустым магазином», — подчеркнул руководитель края.

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