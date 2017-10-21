Инвестиции в хабаровские ТОР составят более 128 млрд рублей

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 21 октября, AmurMedia.

Общий объем планируемых инвестиций в хабаровские ТОРы — «Хабаровск», «Комсомольск» и «Николаевск» — составит 128,3 млрд рублей. Об этом заявил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, сообщили ИАAmurMedia в пресс-службе минвостокразвития.

«Статус резидента ТОСЭР имеют почти 40 компаний. И их количество продолжает расти. В работе находятся еще 87 заявок. Общий объем планируемых инвестиций составит 128,3 млрд руб. Производство запустили уже 11 компаний-резидентов ТОСЭР, что дало почти 700 рабочих мест, более 5,3 млрд руб. инвестиций в экономику края. Это серьезные показатели, и мы не намерены останавливаться на достигнутом», — отмечает Вячеслав Шпорт.

«Статистика по этому направлению обнадеживает — в первом полугодии индекс роста реальных инвестиций по краю составил 116%. Конечно, за этими положительными результатами стоит очень серьезная работа. В крае за сравнительно небольшой период были развернуты новые режимы и инфраструктура поддержки инвестиций, сформирована требуемая нормативная правовая база, завершены проектные работы и начато обустройство площадок территорий опережающего социально-экономического развития», — подчеркнул Вячеслав Шпорт.