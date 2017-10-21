Инвестиции в хабаровские ТОР составят более 128 млрд рублей
Статус резидента ТОСЭР имеют почти 40 компаний и их количество продолжает расти.
Статус резидента ТОСЭР имеют почти 40 компаний и их количество продолжает расти.
Хабаровск, 21 октября, AmurMedia.
Общий объем планируемых инвестиций в хабаровские ТОРы — «Хабаровск», «Комсомольск» и «Николаевск» — составит 128,3 млрд рублей. Об этом заявил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, сообщили ИАAmurMedia в
«Статус резидента ТОСЭР имеют почти 40 компаний. И их количество продолжает расти. В работе находятся еще 87 заявок. Общий объем планируемых инвестиций составит 128,3 млрд руб. Производство запустили уже 11
«Статистика по этому направлению обнадеживает — в первом полугодии индекс роста реальных инвестиций по краю составил 116%. Конечно, за этими положительными результатами стоит очень серьезная работа. В крае за сравнительно небольшой период были развернуты новые режимы и инфраструктура поддержки инвестиций, сформирована требуемая нормативная правовая база, завершены проектные работы и начато обустройство площадок территорий опережающего
Он также отметил плодотворную работу по улучшению позиций края в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации. Региональные власти взаимодействовали по улучшению инвестиционного климата с