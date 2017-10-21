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11:23 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске выявили поддельное растительное масло

В институте Биофизики РАН провели исследование масла, закупленного в магазинах города.

Специалисты Красноярского ЦСМ, института биофизики и торгово- экономического института СФУ проверили 25 образцов растительных масел в Красноярске, сообщает портал Проднадзор.

В проверке участвовали масло подсолнечное нерафинированное, пять образцов — подсолнечного рафинированного дезодорированного, пять образцов оливкового нерафинированного, один — оливкового рафинированного и четыре — масла оливковые рафинированные с добавлением нерафинированных.

География производителей — Иркутск, Новосибирск и Новосибирская область, Ростов-на-Дону, Белгородская, Ростовская, Воронежская область, Томск, Красноярский край, Великий Новгород и различные области Испании.

Все масла исследовали в институте Биофизики СФУ по показателям качественный состав жирных кислот, состав фитостеринов, содержание каратиноидов, наличие витамина Е, содержание тяжелых металлов. Кроме того, были оценены органолептические свойства: прозрачность, цвет, вкус, запах.

Исследователи выяснили, что подделке подвергаются все виды масла — как подсолнечное, так и оливковое, и даже рыжиковое. Лучшим признали подсолнечное нерафинированное масло.

Исследователи отмечают важность употребления в пищу качественного растительного масла. Особое внимание следует уделить соотношению в масле кислот Омега-6 и Омега-3. Наиболее оптимальное оно в рыжиковом масле: 1:1. В оливковом — 10:1, а в подсолнечном — от 200:1 до 1000:1.

Эксперты также говорят о том, что фальсификации подвергается дорогое оливковое мало — в него добавляются более дешевые масла, а цена остается прежней.

Напомним, в Красноярске регулярно проводятся исследования, направленные на выявление некачественных продуктов и всегда выявляется большое количество подделок.

Так, 19 октября мы сообщали о проверке качества сыра, реализуемого в магазинах Красноярска. 4 из 9 закупленных образцов оказались подделкой. В отдельных образцах была занижена массовая доля жира, в других — обнаружены растительные масла, а некоторых и вовсе найдены бактерии группы кишечной палочки БГКП (колиформы).

А в начале октября проверку прошла колбаса. Выяснилось, что в магазинах Красноярска по-прежнему продают фальсифицированную «Докторскую» колбасу. Из 6 образцов 5 оказались подделкой. Ранее проверку качества «Докторской» колбасы проводили специалисты ЦСМ. Тогда в 13 из 15 образцов не соответствовали требованиям национальных стандартов РФ.

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