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09:36 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Аэродромная инфраструктура аэропорта Хабаровска обновлена наполовину

Работы проводятся в две смены.

Общая строительная готовность объектов аэродромной инфраструктуры аэропорта Хабаровск составляет 52%, окончание работ и сдача в эксплуатацию по графику произойдёт в 2018 году. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в Федеральном государственном унитарном предприятии «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)», на строительстве сейчас задействованы более 240 человек и 64 единицы техники, работы проводятся в две смены.

— Обеспечено стопроцентное снабжение материалами, рабочим персоналом и техникой на строительный сезон 2017 года, — отметили в ведомстве.

Напомним, итогом проекта «Реконструкция аэропортового комплекса “Новый” (Хабаровск)» станет увеличение пропускной способности аэропорта, улучшение качества обслуживания воздушных судов и обеспечение соответствия требованиям их эксплуатации. Продолжается устройство покрытия взлётно-посадочной полосы № 1, ведутся работы на площадке по обработке самолётов противообледенительной жидкостью, строятся основная и стартовая аварийно-спасательные станции.


Работы проводятся в рамках подпрограммы «Гражданская авиация» Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России на 2010−2020 годы», финансирование в размере 8,2 млрд рублей осуществляется за счет средств федерального бюджета.

— Первая полоса в последние годы фактически выполняла только функцию магистральной рулежной дорожки, на ней не было современного оборудования, — говорит начальник пресс-службы ОАО «Хабаровский аэропорт» Марина Кравченко. — Окончание работ намечено на 2018 год и после модернизации эта полоса длиной 3,5 км будет соответствовать всем самым современным требованиям к техническому обеспечению аэропортов и позволит принимать даже самые тяжелые на сегодняшний день лайнеры A-380.

Отметим, что в Хабаровске работает один из крупнейших международных аэропортов в макрорегионе. За 9 месяцев этого года пассажиропоток здесь вырос почти на 10%, услуги были оказаны более 1,5 млн пассажиров. При этом наибольший рост был зафиксирован на международных воздушных линиях — количество пассажиров увеличилось на 37%.

Напомним, в краевом центре стартовала масштабная реконструкция аэровокзала — подготовительные работы на площадке закончены и реализация инвестпроекта перешла в активную фазу. В начале октября под снос пошел старый терминал внутренних линий. Конкурс на выбор генерального подрядчика для строительства первой очереди аэровокзального комплекса в Хабаровске будет объявлен в ноябре.

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