В Алеппо возобновила работу крупнейшая в Сирии ткацкая фабрика
АЛЕППО, 21 окт — РИА Новости. Крупнейшая в Сирии ткацкая фабрика, расположенная в городе Алеппо, возобновила работу в субботу.
АЛЕППО, 21 окт — РИА Новости. Крупнейшая в Сирии ткацкая фабрика, расположенная в городе Алеппо, возобновила работу в субботу.
Предприятие расположено в квартале Эйн
До войны на фабрике был налажен полный цикл производства ткани из
«Уходя, они вывезли часть оборудования. Ущерб оценивается в 60 миллионов долларов», — сообщил Мардут.
Международные санкции не позволяют закупить необходимые комплектующие, бесперебойное энергоснабжение приходится поддерживать с помощью дизельных генераторов, а урожая знаменитого алеппского хлопка не было с довоенных времен, посетовал директор предприятия.
«Хлопковую нить для производства полотна пока возим из провинции Хама. Первый контракт на поставку полотна подписан с министерством здравоохранения для нужд больниц и военных госпиталей», — заключил он.
До начала боевых действий в провинции выращивали различные культуры, включая высококачественный длинноволокнистый хлопок — специально выведенный сорт «Алеппо». Террористы практически полностью разрушили оросительную систему, по которой вода из Евфрата поступала на поля, и в провинции началась засуха. В настоящее время местные власти при содействии российских военных из Центра примирения враждующих сторон восстанавливают водоснабжение в регионе.
* Террористическая организация, запрещенная в России