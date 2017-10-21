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09:19 (мск), источник: РИА Новости

В Алеппо возобновила работу крупнейшая в Сирии ткацкая фабрика

АЛЕППО, 21 окт — РИА Новости. Крупнейшая в Сирии ткацкая фабрика, расположенная в городе Алеппо, возобновила работу в субботу.

Источник: Reuters

Предприятие расположено в квартале Эйн аль-Таль. Данный район несколько лет контролировали боевики «Джебхат ан-Нусры"*, рассказал журналистам директор фабрики Салах Мардут. «Отсюда они обстреливали ближайшие жилые кварталы. Там погибло немало народу. Мой дом рядом, отсюда все время стреляли», — заметил он.

До войны на фабрике был налажен полный цикл производства ткани из хлопка-сырца.

Ежегодный объем производства составлял 14 миллионов квадратных метров. Боевики перепрофилировали предприятие под выпуск противопехотных мин и минометных снарядов.

«Уходя, они вывезли часть оборудования. Ущерб оценивается в 60 миллионов долларов», — сообщил Мардут.

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Международные санкции не позволяют закупить необходимые комплектующие, бесперебойное энергоснабжение приходится поддерживать с помощью дизельных генераторов, а урожая знаменитого алеппского хлопка не было с довоенных времен, посетовал директор предприятия.

«Хлопковую нить для производства полотна пока возим из провинции Хама. Первый контракт на поставку полотна подписан с министерством здравоохранения для нужд больниц и военных госпиталей», — заключил он.

До начала боевых действий в провинции выращивали различные культуры, включая высококачественный длинноволокнистый хлопок — специально выведенный сорт «Алеппо». Террористы практически полностью разрушили оросительную систему, по которой вода из Евфрата поступала на поля, и в провинции началась засуха. В настоящее время местные власти при содействии российских военных из Центра примирения враждующих сторон восстанавливают водоснабжение в регионе.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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