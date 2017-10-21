В Казани открывается движение на перекрестке улиц Серова, Восход и Баруди

Источник: Город Казань.KZN.RU

После реконструкции и реорганизации дорог на данном участке появился одноуровневый транспортный узел с необходимыми транспортными карманами, разворотные полукольца по ул. Серова, до четырех полос был расширен участок дороги по ул. Баруди — от ул. Батыршина до ул. Серова, установлены дорожные знаки и введены в эксплуатацию 9 светофорных объектов.

Решение по реорганизации движения принято после многочисленных просьб жителей города. С начала этого года зафиксировано 13 ДТП на ул. Серова и 25 — на перекрестке ул. Серова и ул. Баруди. В микрорайоне ведется строительство новых жилых домов, что в скором времени повлияет на увеличение плотности населения на 3 тысячи человек.

Расширение дороги и устройство разворотных полуколец позволит разделить потоки транспорта, разгрузить перекресток улиц Серова — Баруди и в целом повысить транспортную безопасность.

Напомним, в середине октября ход дорожных работ проинспектировал Мэр Казани Ильсур Метшин. Градоначальник отметил, что развязка будет способствовать серьезной разгрузке транспортного потока на этом участке.