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08:42 (мск), источник: Sputnik

Как Узбекистан будет решать вопрос с дефицитом картошки

ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Узбекистан сегодня испытывает серьезные проблемы с обеспечением населения собственным картофелем, особенно в зимние периоды, сообщает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik

Значительная часть продукции завозится из соседних государств, а также России и даже Пакистана. По этой причине к Новому году картошка на столичных рынках спекулятивно вырастает в цене практически в два раза, доходит до того, что ею торгуют из-под полы, так как на базарах есть строго установленные государственные цены на сельхозпродукцию.

Когда изменится ситуация в этом направлении? С этим вопросом корреспондент Sputnik Узбекистан обратился к ведущим экспертам в сфере сельского хозяйства на очередном заседании Международного пресс-клуба, среди которых были представители нижней и верхней палат парламента, замминистра юстиции, зампредседателя Госземкадастра, глава Совета фермерских хозяйств. К сожалению, все вышеперечисленные эксперты так и не смогли дать четкого ответа, когда же страна сможет обеспечить внутренний рынок собственной картошкой.

По словам председателя Совета фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель Баходира Юсупова, такая проблема действительно есть и сейчас фермеры совместно с научно-исследовательскими институтами и молодыми учеными активно работают над ее решением.

Определенной отправной точкой в этом направлении можно считать визит в Узбекистан министра сельского хозяйства Российской Федерации Александра Ткачева. После этого, заметил Юсупов, все заинтересованные стороны активизировали работу в сфере картофелеводства.

Отметим, что в ходе визита российского министра было подписано трехстороннее Соглашение о сотрудничестве между Картофельным союзом России, ХК «Узбекозиковкатхолдинг» и Кыргызским союзом промышленников и предпринимателей, a также Соглашение между Картофельным союзом России и узбекистанским предприятием Sanray Agro Plus о совместной деятельности по созданию селекционно-семеноводческого центра по выращиванию семенного картофеля на территории Узбекистана.

«Импортировать картофель при наличии такой земли, погоды, воды, это для Узбекистана непростительно. Мы будем этим последовательно и целенаправленно заниматься», — подчеркнул Баходир Юсупов, к сожалению, не назвав никах конкретных показателей и целевых параметров, которых планируется достичь.

Со своей стороны, заместитель председателя комитета Сената по аграрным, водохозяйственным вопросам и экологии Баходир Таджиев отметил, что сегодня большинство фермеров Узбекистана ограничиваются выращиванием хлопка, при этом остальные сельскохозяйственные сектора остаются незамеченными.

Он подчеркнул, что фермерам не стоит ограничиваться только посадкой «белого золота», а необходимо заняться и другими видами сельскохозяйственного продовольствия, тем более, что в настоящее время их в этом деле активно поддерживает государство.

Напомним, что Узбекистане на днях был утверждён новый порядок, в рамках которого все фермеры должны будут завершить процесс перехода на многопрофильную основу до 2021 года. При этом начиная с 1 января 2022 года договоры земельной аренды с фермерскими хозяйствами, не освоившими многопрофильную деятельность, будут расторгнуты.

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