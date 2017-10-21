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12:30 (мск), источник: dostup1.ru

Челябинское УФАС выиграло у Миндортранса дело по закупке на 212 млн

Арбитражный суд Челябинской области отказал региональному Миндортрансу, который просил признать решение УФАС незаконными — антимонопольщики предписывали министерству не заключать контракт на капремонт дорог стоимостью 212 млн из-за найденных нарушений, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее антимонопольная служба установила, что министерство неправомерно отклонило вторую часть заявки ООО «Кизилдорстрой». Компания вместе с АО «Южуралмост» принимала участие в аукционе на капремонт дороги Кизильское — Бреды — Мариинский — граница Казахстана на участке Комсомольский — Андреевский.

Основанием для отклонения заявки стало представление «Кизилдорстроем» общего протокола собрания участников общества, которые одобрили крупную сделку, не заверенного нотариусом. Между тем, данное требование противоречило закону, кроме того, подрядчик сообщил, что сделка не является для него крупной, поэтому подтверждение не было обязательным.

Челябинское УФАС предписало рассмотреть вторую часть заявки ООО «Кизилдорстрой» и не заключать контракт с АО «Южуралмост». Однако члены аукционной комиссии и заказчик не исполнили предписание антимонопольщиков, контракт получила вторая компания. Сейчас нарушители законодательства о контрактной системе привлекаются к административной ответственности. Так, за неисполнение предписания УФАС каждый член аукционной комиссии оштрафован на 50 тыс. рублей. Должностные лица Миндортранса также будут привлечены к административной ответственности. За отклонение заявки «Кизилдостроя» членам комиссии грозят штрафы от 5 до 30 тысяч рублей.

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