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09:42 (мск), источник: Podrobno.uz

Tashkent City построят по проекту турецких архитекторов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В ГУП «Tashkent City» состоялась встреча с архитекторами турецкой компании Tabanlıoğlu Architects, по мастерплану которой будет возводиться современный деловой центр в Ташкенте.

Источник: Podrobno.uz

Как сообщается на странице делового центра в Facebook, на очередной встрече с архитекторами Tabanlıoğlu Architects обсуждены вопросы детализации проекта, определено начало нового этапа работ.

В рамках подготовки концепции проекта международного делового центра Tashkent City были приглашены ряд известных иностранных архитектурных компаний из Турции, Сингапура, а также местные компании. Были подготовлены и представлены на рассмотрение руководству республики 8 мастерпланов. По итогам был утвержден мастерплан турецкой архитектурной компании.

Строительство делового центра столицы планируется начать в следующем году. Общая стоимость проекта превышает один миллиард долларов.

В рамках проекта высотные здания, предназначенные для офисов, отелей и апартаментов предусмотрено построить по современной технологии высотой не выше 40 этажей, а жилые — не выше 12-ти. Кроме того, здесь будут конференц- и выставочные центры, гипермаркет, большое количество торговых площадей, ресторанов и кафе, а также парковки под зданиями.

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