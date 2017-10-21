Tashkent City построят по проекту турецких архитекторов

Источник: Podrobno.uz

Как сообщается на странице делового центра в Facebook, на очередной встрече с архитекторами Tabanlıoğlu Architects обсуждены вопросы детализации проекта, определено начало нового этапа работ.

В рамках подготовки концепции проекта международного делового центра Tashkent City были приглашены ряд известных иностранных архитектурных компаний из Турции, Сингапура, а также местные компании. Были подготовлены и представлены на рассмотрение руководству республики 8 мастерпланов. По итогам был утвержден мастерплан турецкой архитектурной компании.

Строительство делового центра столицы планируется начать в следующем году. Общая стоимость проекта превышает один миллиард долларов.