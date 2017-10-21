Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: на похороны Марьянова принесли венок с загадочной надписью
Женщина погибла, отмечая победу над раком груди
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Путин назвал самую главную ошибку России за 15 лет
49-летняя Карла Бруни изменилась до неузнаваемости (фото)
Главные события недели (видео)Редакция проекта «Новости Mail.Ru» представляет самые обсуждаемые новости минувшей недели в видеоформате
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
«Мы скоро придем» — в ДНР поведали о листовках с главой Пентагона
Обнаженная Асмус показала кадры из ванной - СМИ
Великий провокатор: 5 скандальных выходок Собчак
Леонардо ДиКаприо встречается с украинской моделью
Липницкая показала изменившуюся фигуру – СМИ
В пиджаке и без штанов: Галкин высказался о Собчак
«Против всех, да не всех!»: Ургант ответил видео на ролик Собчак
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Фоторепортажи
12Праздник миллиона огней
12Юбилей Эминема
09:00 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Минске появится единый центр занятости населения

Служба занятости выходит на новый уровень. Отделы трудоустройства уже преобразовали в отделы обслуживания граждан. И это только начало трансформаций. В планах появление единого городского центра занятости населения. Обо всех нововведениях и перспективах корреспондент Р поговорила с председателем комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанной РОМАНОВИЧ.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

— Жанна Александровна, есть информация, что в скором времени появится единая городская служба занятости?

— Действительно, через 1,5—2 года планируется создать единый городской центр занятости населения. Он будет расположен в здании по улице Берестянской, 20. Пока там идет ремонт. Объединение поможет эффективнее организовать работу службы занятости города и сделать наши услуги более качественными и доступными. Наша задача — изменить в целом подходы в работе с гражданами. Сегодня при обращении в службу занятости населения с безработным работает несколько специалистов. Регистрируют одни, оказывают содействие в трудоустройстве либо обучении — другие. В перспективе человек, обратившийся в единый центр, будет получать все услуги по содействию занятости вплоть до трудоустройства.

Мы уже ввели стимулирование труда работников службы занятости населения с учетом эффективности трудоустройства. И показатели, кстати, повысились.

В работе службы занятости населения города мы используем положительный опыт работы других стран. В Литве при первичном обращении в службу занятости человека относят к определенной группе в соответствии с его мотивацией и компетенциями. Скажем, есть группа, где зарегистрированы высококвалифицированные специалисты — кардиолог, IT-специалист.

Понятно, что безработные, имеющие высокую мотивацию к труду, ориентированы на скорейшее трудоустройство. Для них достаточно предложить подходящие вакансии. А вот с людьми с низкой мотивацией в этих странах работают специалисты по карьере. Поэтому в наших планах полностью изменить работу с длительно неработающими гражданами (а таких 25% среди зарегистрированных), а также с теми, кто имеет низкую мотивацию к труду.

Безработным будет обеспечен индивидуальный подход. Это консультации по формированию мотивации к труду, по обучению, по выбору профессии. В этом году при ТЦСОН и в Минском городском центре социального обслуживания семьи и детей уже открылись консультационные пункты для неработающих.

Также планируем регистрировать граждан в режиме онлайн. Пока первым шагом в этом направлении стала возможность самостоятельного заполнения карточки в электронном виде.

Еще из ближайших перспектив — в каждом отделе обслуживания граждан появится визуальная информация об актуальных вакансиях дня: наименование предприятия, контактные телефоны, вакансии. Человеку и регистрироваться необязательно. Подходишь к информационному стенду, выписываешь адреса — и идешь трудоустраиваться.

— Как я поняла, изменения уже стартовали — с началом осени городская служба занятости стала работать в новом формате.

— С 1 сентября для регистрации в качестве безработных, получения содействия в поиске работы или обучении надо обращаться в отделы обслуживания граждан № 1, 2 и 3 — в зависимости от места жительства.

— В службе занятости появился отдел по работе с нанимателями. Получается, что возникла такая необходимость?

— Да, работа с нанимателями является сегодня ключевой. С начала года более трех тысяч нанимателей заявили в службу занятости населения о наличии свободных рабочих мест. Это мало. Поэтому создан отдел для более плодотворного сотрудничества. Сегодня для нанимателей предоставляется возможность самостоятельно размещать сведения о вакансиях на портале государственной службы занятости. Наша задача сделать банк вакансий актуальным и привлекательным. Есть случаи, когда люди жалуются, что звонишь по указанному номеру, а вакансии уже нет. Это ответственность нанимателя — своевременно сообщить о заполнении вакансии. Но не все об этом информируют. Нет надобности в работнике — будь добр, сообщи.

Также отдел работаем над тем, чтобы наниматели своевременно предупреждали о предстоящем высвобождении работников. Для нас важно помочь высвобожденному оперативно трудоустроиться.

— Как характеризуется нынешняя ситуация на рынке труда?

— Количество обращений в службу занятости населения снизилось. Сегодня численность безработных, состоящих на учете, чуть более трех тысяч. При этом вакансий для них в четыре раза больше — около 13 тысяч. Увеличилась доля вакансий неквалифицированного труда. Ежедневно в городе регистрируется в качестве безработных около 35 человек. Например, вчера в Минске зарегистрировалось всего 19 человек. Для сравнения приведу цифры за февраль этого же года: в день было зарегистрировано 92 человека.

— Но безработные нередко сетуют, что найти работу — серьезная проблема…

— Давайте, чтобы не быть голословной, приведу конкретные цифры. Только в Минске 242 вакансии водителей, уборщиков помещений — 289, продавцов — 339, поваров — 292, швей — 256, бухгалтеров — 80, инженеров — 439, провизоров — 420, архитекторов — 163. Сегодня 163 организации заявляют о потребности в руководителях.

Буквально на днях общалась с директором частного унитарного предприятия. Он участвовал в ярмарке вакансий, предлагал трудоустройство в качестве специалиста по шиномонтажу для 20 человек. Заработная плата — от 700 рублей. И это только старт. Представьте, в итоге желающих он так и не нашел! Хотя бывают и другие ситуации. Допустим, 10 лет назад человек получил юридическое образование. При этом его общий стаж работы — 4 месяца. А он, придя к нам, претендует на должность юриста. Безработный не понимает, что его профессиональные навыки, к сожалению, утеряны.

Найти работу в городе сегодня может каждый, главное — желание! А если имеющиеся вакансии не подходят, мы готовы обучить — на выбор более 30 востребованных профессий и специальностей. В этом году прошли обучение более 1000 человек.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 40-летняя жительница Италии вышла замуж сама за себя (фото)
В Гродно пенсионер, «умерший» после операции, «воскрес». Но затем умер
В США допросили россиян-участников встречи с Трампом-младшим
СМИ: российский генерал купил недвижимость в США на $38 млн
Задержанный в Испании программист заочно арестован в России
Российской фигуристке не хватило 0,1 балла до мирового рекорда
Spiegel: НАТО не сможет дать отпор в случае нападения с востока
Трампа обвинили в намерении скрыть документы об убийстве Кеннеди
В РФ создадут систему автоматического формирования цен на водку
Спорт
Медведева в Москве: когда просто победы мало Главная звезда сборной России по фигурному катанию Евгения Медведева впервые за два года выступила в официальных соревнованиях в Москве
Авто
В рейтинге самых надежных машин сменился лидер Авторитетное американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей
Hi-Tech
Анонимных абонентов удалят из баз данных операторов Операторов связи подключат к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется на портале госуслуг и в системе межведомственного электронного взаимодействия
Кино
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна По словам Екатерины Мцитуридзе, продюсер встретил ее в своем номере отеля в одном халате и попросил сделать ему массаж
Недвижимость
Аналог «Сколково» построят в Петербурге
За три года цены на дачи просели на четверть
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь