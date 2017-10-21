В Минске появится единый центр занятости населения

Источник: СБ - Беларусь сегодня

— Жанна Александровна, есть информация, что в скором времени появится единая городская служба занятости?

— Действительно, через 1,5—2 года планируется создать единый городской центр занятости населения. Он будет расположен в здании по улице Берестянской, 20. Пока там идет ремонт. Объединение поможет эффективнее организовать работу службы занятости города и сделать наши услуги более качественными и доступными. Наша задача — изменить в целом подходы в работе с гражданами. Сегодня при обращении в службу занятости населения с безработным работает несколько специалистов. Регистрируют одни, оказывают содействие в трудоустройстве либо обучении — другие. В перспективе человек, обратившийся в единый центр, будет получать все услуги по содействию занятости вплоть до трудоустройства.

Мы уже ввели стимулирование труда работников службы занятости населения с учетом эффективности трудоустройства. И показатели, кстати, повысились.

В работе службы занятости населения города мы используем положительный опыт работы других стран. В Литве при первичном обращении в службу занятости человека относят к определенной группе в соответствии с его мотивацией и компетенциями. Скажем, есть группа, где зарегистрированы высококвалифицированные специалисты — кардиолог, IT-специалист.

Понятно, что безработные, имеющие высокую мотивацию к труду, ориентированы на скорейшее трудоустройство. Для них достаточно предложить подходящие вакансии. А вот с людьми с низкой мотивацией в этих странах работают специалисты по карьере. Поэтому в наших планах полностью изменить работу с длительно неработающими гражданами (а таких 25% среди зарегистрированных), а также с теми, кто имеет низкую мотивацию к труду.

Безработным будет обеспечен индивидуальный подход. Это консультации по формированию мотивации к труду, по обучению, по выбору профессии. В этом году при ТЦСОН и в Минском городском центре социального обслуживания семьи и детей уже открылись консультационные пункты для неработающих.

Также планируем регистрировать граждан в режиме онлайн. Пока первым шагом в этом направлении стала возможность самостоятельного заполнения карточки в электронном виде.

Еще из ближайших перспектив — в каждом отделе обслуживания граждан появится визуальная информация об актуальных вакансиях дня: наименование предприятия, контактные телефоны, вакансии. Человеку и регистрироваться необязательно. Подходишь к информационному стенду, выписываешь адреса — и идешь трудоустраиваться.

— Как я поняла, изменения уже стартовали — с началом осени городская служба занятости стала работать в новом формате.

— С 1 сентября для регистрации в качестве безработных, получения содействия в поиске работы или обучении надо обращаться в отделы обслуживания граждан № 1, 2 и 3 — в зависимости от места жительства.

— В службе занятости появился отдел по работе с нанимателями. Получается, что возникла такая необходимость?

— Да, работа с нанимателями является сегодня ключевой. С начала года более трех тысяч нанимателей заявили в службу занятости населения о наличии свободных рабочих мест. Это мало. Поэтому создан отдел для более плодотворного сотрудничества. Сегодня для нанимателей предоставляется возможность самостоятельно размещать сведения о вакансиях на портале государственной службы занятости. Наша задача сделать банк вакансий актуальным и привлекательным. Есть случаи, когда люди жалуются, что звонишь по указанному номеру, а вакансии уже нет. Это ответственность нанимателя — своевременно сообщить о заполнении вакансии. Но не все об этом информируют. Нет надобности в работнике — будь добр, сообщи.

Также отдел работаем над тем, чтобы наниматели своевременно предупреждали о предстоящем высвобождении работников. Для нас важно помочь высвобожденному оперативно трудоустроиться.

— Как характеризуется нынешняя ситуация на рынке труда?

— Количество обращений в службу занятости населения снизилось. Сегодня численность безработных, состоящих на учете, чуть более трех тысяч. При этом вакансий для них в четыре раза больше — около 13 тысяч. Увеличилась доля вакансий неквалифицированного труда. Ежедневно в городе регистрируется в качестве безработных около 35 человек. Например, вчера в Минске зарегистрировалось всего 19 человек. Для сравнения приведу цифры за февраль этого же года: в день было зарегистрировано 92 человека.

— Но безработные нередко сетуют, что найти работу — серьезная проблема…

— Давайте, чтобы не быть голословной, приведу конкретные цифры. Только в Минске 242 вакансии водителей, уборщиков помещений — 289, продавцов — 339, поваров — 292, швей — 256, бухгалтеров — 80, инженеров — 439, провизоров — 420, архитекторов — 163. Сегодня 163 организации заявляют о потребности в руководителях.

Буквально на днях общалась с директором частного унитарного предприятия. Он участвовал в ярмарке вакансий, предлагал трудоустройство в качестве специалиста по шиномонтажу для 20 человек. Заработная плата — от 700 рублей. И это только старт. Представьте, в итоге желающих он так и не нашел! Хотя бывают и другие ситуации. Допустим, 10 лет назад человек получил юридическое образование. При этом его общий стаж работы — 4 месяца. А он, придя к нам, претендует на должность юриста. Безработный не понимает, что его профессиональные навыки, к сожалению, утеряны.