В Крыму ищут новых подрядчиков на объекты ФЦП
Порядка трёх десятков объектов федеральной целевой программы по
Порядка трёх десятков объектов федеральной целевой программы по
— По 10 объектам ведутся претензионные работы по возврату аванса, то есть организация (подрядчик) «умерла». Но это не значит, что объект потерян. Будет новая процедура и новый подряд. По 19 объектам контракты уже расторгнуты, входим в новые процедуры, новое исполнение. Возможно, преследования начнутся, если там использовались мошеннические схемы — подрядчики шли на конкурс, заведомо зная, что не собираются исполнить этот контракт… Сейчас не время подводить итоги этой программы, это промежуточный результат. Идет активнейшая работа.