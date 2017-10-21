В Крыму ищут новых подрядчиков на объекты ФЦП

— По 10 объектам ведутся претензионные работы по возврату аванса, то есть организация (подрядчик) «умерла». Но это не значит, что объект потерян. Будет новая процедура и новый подряд. По 19 объектам контракты уже расторгнуты, входим в новые процедуры, новое исполнение. Возможно, преследования начнутся, если там использовались мошеннические схемы — подрядчики шли на конкурс, заведомо зная, что не собираются исполнить этот контракт… Сейчас не время подводить итоги этой программы, это промежуточный результат. Идет активнейшая работа. Все-таки подавляющее большинство объектов ФЦП имеют шанс быть сданными в срок, — констатировал спикер.