Новое здание Института востоковедения откроют 2 ноября

Источник: Uzdaily.uz

Напомним, что новое здание Института было построено за счет безвозмездно выделенных Султанатом Оман средств технического содействия.

В новом здании Института востоковедения имени Абу Райхана Беруни будут размещены уникальные рукописи.

В рамках церемонии в Ташкенте пройдет международная научная конференция на тему «Актуальные задачи и современные методы исследования письменных памятников» с участием зарубежных и отечественных специалистов.

Отметим, что Оман предоставил $15 млн на строительство здания библиотеки Института востоковедения имени Беруний Академии Наук Республики Узбекистан.

Институт востоковедения имени Абу Райхана Беруни Академии наук Республики Узбекистан обладает большим фондом рукописного наследия. Фонд института в 2000 году внесен в список ЮНЕСКО «Память мира» как один из уникальных научных и культурных объектов.