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15:03 (мск), источник: Uzdaily.uz

Новое здание Института востоковедения откроют 2 ноября

Церемония открытия нового здания Института востоковедения имени Абу Райхана Беруни Академии наук Республики Узбекистан в Ташкенте пройдут 2 ноября 2017 года.

Источник: Uzdaily.uz

Напомним, что новое здание Института было построено за счет безвозмездно выделенных Султанатом Оман средств технического содействия.

В новом здании Института востоковедения имени Абу Райхана Беруни будут размещены уникальные рукописи.

В рамках церемонии в Ташкенте пройдет международная научная конференция на тему «Актуальные задачи и современные методы исследования письменных памятников» с участием зарубежных и отечественных специалистов.

Отметим, что Оман предоставил $15 млн на строительство здания библиотеки Института востоковедения имени Беруний Академии Наук Республики Узбекистан.

Институт востоковедения имени Абу Райхана Беруни Академии наук Республики Узбекистан обладает большим фондом рукописного наследия. Фонд института в 2000 году внесен в список ЮНЕСКО «Память мира» как один из уникальных научных и культурных объектов.

Фонд институт состоит из шести коллекций и насчитывает более 26 тыс. томов рукописей, свыше 39 тыс. томов литографированных книг и около 10 тыс. единиц исторических документов на арабском, персидском, староузбекском и других восточных языках.

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