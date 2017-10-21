Новое здание Института востоковедения откроют 2 ноября
Церемония открытия нового здания Института востоковедения имени Абу Райхана Беруни Академии наук Республики Узбекистан в Ташкенте пройдут 2 ноября 2017 года.
Церемония открытия нового здания Института востоковедения имени Абу Райхана Беруни Академии наук Республики Узбекистан в Ташкенте пройдут 2 ноября 2017 года.
Напомним, что новое здание Института было построено за счет безвозмездно выделенных Султанатом Оман средств технического содействия.
В новом здании Института востоковедения имени Абу Райхана Беруни будут размещены уникальные рукописи.
В рамках церемонии в Ташкенте пройдет международная научная конференция на тему «Актуальные задачи и современные методы исследования письменных памятников» с участием зарубежных и отечественных специалистов.
Институт востоковедения имени Абу Райхана Беруни Академии наук Республики Узбекистан обладает большим фондом рукописного наследия. Фонд института в 2000 году внесен в список ЮНЕСКО «Память мира» как один из уникальных научных и культурных объектов.
Фонд институт состоит из шести коллекций и насчитывает более 26 тыс. томов рукописей, свыше 39 тыс. томов литографированных книг и около 10 тыс. единиц исторических документов на арабском, персидском, староузбекском и других восточных языках.