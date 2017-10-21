Проект Tashkent city разработали турецкие архитекторы

Напомним, деловой центр столицы будет размещен размещен на площади 80 Га в центре города между проспектом А. Навои, ул. Олмазор, ул. Фурката и проспектом И. Каримова. В него войдут здания, предназначенные для бизнес офисов, отелей и апартаментов высотой не выше 40 этажей, а также жилые — не выше 12-ти. Кроме этого, здесь будут конференц- и выставочные центры, гипермаркет, большое количество торговых площадей, ресторанов и кафе.