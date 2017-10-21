Проект Tashkent city разработали турецкие архитекторы
В разработке концепции проекта международного делового центра Ташкента участвовали известные иностранные архитектурные компании из Турции, Сингапура, а также местные компании.
В разработке концепции проекта международного делового центра Ташкента участвовали известные иностранные архитектурные компании из Турции, Сингапура, а также местные компании.
На рассмотрение руководству страны было представлено восемь мастерпланов по проекту Tashkent city. Из них правительство утвердило план турецкой архитектурной компании Tabanlıoğlu Architects.
Администрация Tashkent City провела очередную встречу с архитекторами компании Tabanlıoğlu Architects. Были обсуждены вопросы детализации проекта, определено начало нового этапа работ. Перед архитекторами стоит задача выполнить следующий этап работ в назначенные сроки.
Напомним, деловой центр столицы будет размещен размещен на площади 80 Га в центре города между проспектом А. Навои, ул. Олмазор, ул. Фурката и проспектом И. Каримова. В него войдут здания, предназначенные для бизнес офисов, отелей и апартаментов высотой не выше 40 этажей, а также жилые — не выше 12-ти. Кроме этого, здесь будут конференц- и выставочные центры, гипермаркет, большое количество торговых площадей, ресторанов и кафе.
Как сообщается на сайте проекта, проект будет завершен в течение пяти лет.