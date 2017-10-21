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15:07 (мск), источник: Kommersant.uz

Проект Tashkent city разработали турецкие архитекторы

В разработке концепции проекта международного делового центра Ташкента участвовали известные иностранные архитектурные компании из Турции, Сингапура, а также местные компании.

Источник: Kommersant.uz

На рассмотрение руководству страны было представлено восемь мастерпланов по проекту Tashkent city. Из них правительство утвердило план турецкой архитектурной компании Tabanlıoğlu Architects.

Администрация Tashkent City провела очередную встречу с архитекторами компании Tabanlıoğlu Architects. Были обсуждены вопросы детализации проекта, определено начало нового этапа работ. Перед архитекторами стоит задача выполнить следующий этап работ в назначенные сроки.

Напомним, деловой центр столицы будет размещен размещен на площади 80 Га в центре города между проспектом А. Навои, ул. Олмазор, ул. Фурката и проспектом И. Каримова. В него войдут здания, предназначенные для бизнес офисов, отелей и апартаментов высотой не выше 40 этажей, а также жилые — не выше 12-ти. Кроме этого, здесь будут конференц- и выставочные центры, гипермаркет, большое количество торговых площадей, ресторанов и кафе.

Как сообщается на сайте проекта, проект будет завершен в течение пяти лет.

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