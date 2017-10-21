У инвестора забрали недвижимость за неисполнение условий договора
В Новогрудке у инвестора забрали купленную ранее недвижимость за неисполнение условий договора.
В Новогрудке у инвестора забрали купленную ранее недвижимость за неисполнение условий договора.
Как сообщила
На протяжении длительного времени покупатель, которому в 2013 году трижды направлялись напоминания о необходимости соблюдения условий договора, не выполнял свои обязательства. Данный вопрос рассматривался на заседании Новогрудского райисполкома.
В ноябре 2014 года в здании бывшего общежития произошел пожар, в результате чего были повреждены кровля и стропильная система объекта. Под воздействием атмосферных осадков происходит их дальнейшее разрушение, что представляет угрозу для жизни и здоровья граждан. Кроме того, неудовлетворительное состояние зданий ухудшает архитектурный и эстетический вид города.
На протяжении 2015−2016 годов гражданин С. неоднократно привлекался к административной ответственности за непринятие мер по поддержанию в надлежащем состоянии внешнего вида приобретенных объектов и благоустройству прилегающей территории, в его адрес выносились предписания.
Исходя из существенного нарушения условий договора, неприведения зданий в удовлетворительное состояние прокуратура Гродненской области предъявила в суд Новогрудского района исковые заявления о расторжении договоров
Требования прокуратуры области удовлетворены судом в полном объеме, решение суда вступило в законную силу.