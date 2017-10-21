У инвестора забрали недвижимость за неисполнение условий договора

Источник: Ежедневник.by

Как сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры, в 2010 году учреждением образования «Новогрудский государственный аграрный колледж» с гражданином С. заключены договоры аренды 2 земельных участков, предоставленных для обслуживания зданий бывшего общежития и гаража, а также договор купли-продажи названных капитальных строений, находящихся в центре Новогрудка, с условием выполнения покупателем ремонта фасадов зданий и благоустройства территории в течение 3 лет с момента заключения договоров.

На протяжении длительного времени покупатель, которому в 2013 году трижды направлялись напоминания о необходимости соблюдения условий договора, не выполнял свои обязательства. Данный вопрос рассматривался на заседании Новогрудского райисполкома.

В ноябре 2014 года в здании бывшего общежития произошел пожар, в результате чего были повреждены кровля и стропильная система объекта. Под воздействием атмосферных осадков происходит их дальнейшее разрушение, что представляет угрозу для жизни и здоровья граждан. Кроме того, неудовлетворительное состояние зданий ухудшает архитектурный и эстетический вид города.

На протяжении 2015−2016 годов гражданин С. неоднократно привлекался к административной ответственности за непринятие мер по поддержанию в надлежащем состоянии внешнего вида приобретенных объектов и благоустройству прилегающей территории, в его адрес выносились предписания.

Решением суда Новогрудского района от 11.06.2015 за невыполнение условий договора с гражданина С. в доход республиканского бюджета взыскано 10 млн неденоминированных рублей, однако такое развитие событий не принесло положительных результатов.

Исходя из существенного нарушения условий договора, неприведения зданий в удовлетворительное состояние прокуратура Гродненской области предъявила в суд Новогрудского района исковые заявления о расторжении договоров купли-продажи капитальных строений и аренды 2 земельных участков.