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12:50 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде на Елецкой появится крытая торговая галерея на 225 кв. м

Крытая торговая галерея площадью 225 кв. м появится на улице Елецкой в Ворошиловском районе Волгограда.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе городской администрации, объект строится напротив здания поликлиники № 6.

«В настоящее время рабочие выполняют сборку металлического каркаса будущей галереи. Она объединит три торговые точки площадью по 75 квадратных метров каждый. Все объекты будут выполнены в едином архитектурном стиле», — пояснили в мэрии.

Параллельно рабочие выкладывают тротуарную плитку. Общая площадь благоустройства у данного объекта, по данным городских властей, составит 800 кв. м, из них 350 кв. м — это территория мощения тротуарной плиткой, на которой расположатся малые архитектурные формы.

Напомним, что в соответствии с новой схемой размещения нестационарных торговых объектов для торговых галерей в городе выделено 56 мест.

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