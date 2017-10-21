В Волгограде на Елецкой появится крытая торговая галерея на 225 кв. м
Крытая торговая галерея площадью 225 кв. м появится на улице Елецкой в Ворошиловском районе Волгограда.
Крытая торговая галерея площадью 225 кв. м появится на улице Елецкой в Ворошиловском районе Волгограда.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
«В настоящее время рабочие выполняют сборку металлического каркаса будущей галереи. Она объединит три торговые точки площадью по 75 квадратных метров каждый. Все объекты будут выполнены в едином архитектурном стиле», — пояснили в мэрии.
Параллельно рабочие выкладывают тротуарную плитку. Общая площадь благоустройства у данного объекта, по данным городских властей, составит 800 кв. м, из них 350 кв. м — это территория мощения тротуарной плиткой, на которой расположатся малые архитектурные формы.
Напомним, что в соответствии с новой схемой размещения нестационарных торговых объектов для торговых галерей в городе выделено 56 мест.