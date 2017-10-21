Real Clear World: Скорость осуществляемых в Узбекистане изменений удивляет финансистов

«Новый президент, работавший предыдущие 13 лет в качестве премьер-министра, начал ускоренно заниматься решением таких вопросов, как пограничные и водные споры с соседними странами, обеспечение конвертируемости национальной валюты и соблюдение прав человека в стране, налаживание сотрудничества с западными СМИ и неправительственными организациями. Глава Узбекистана также активно наращивает сотрудничество с соседними странами, а также государствами дальнего и ближнего зарубежья, в частности, с Россией, Китаем, США, Евросоюзом и другими», — говорится в статье, краткий перевод которого приводит УзА.

По мнению эксперта, среди значимых внутренних изменений в Узбекистане можно отметить запрет на отправку учителей и работников здравоохранения на хлопковые поля. Дальнейший прогресс в этом направлении позволит расширить внешние рынки для сбыта узбекского хлопка, считает американский обозреватель.

Кроме того, руководство Узбекистана отменило практику обязательной продажи экспортерами 25% своих доходов в иностранной валюте. Граждане страны обрели возможность покупать в банках и продавать им иностранную валюту. Эти меры призваны облегчить торговлю и уменьшить возможности для коррупции. Скорость, с которой были осуществлены эти изменения, удивила многих финансистов, отмечает Дж. Дурсо.

В материале отмечается, что с 2019 года в Узбекистане будут отменены выездные визы. Это увеличит экономическую мобильность и уровень свободы населения. Открытие пограничных переходов, таких как Дустлик в Ферганской долине и Мактаарал в Казахстане, будет способствовать передвижению людей и расширению торговли.

Как пишет Дж. Дурсо, международные организации, НПО и СМИ стремятся возобновить свою деятельность в Узбекистане и призывают власти страны к дальнейшим реформам. Шавкат Мирзиёев подтвердил заинтересованность в расширении сотрудничества с ними, встретившись с Верховным комиссаром ООН по правам человека Зейдом Раадом аль-Хусейном. Рассматривается вопрос открытия в стране офиса Би-би-си, а ЕБРР возобновил кредитование страны.

Американский эксперт констатирует, что Шавкат Мирзиёев быстро продвигается в улучшении отношений с соседями. Первый зарубежный визит Шавката Мирзиёева в качестве президента был в Туркменистан, что является глубоко символичным. Глава Узбекистана несколько раз посетил Казахстан, чтобы обсудить возможность возобновления пограничных переходов и запуска скоростного пассажирского поезда между Алматы и Ташкентом. Узбекистан подписал соглашения с Кыргызстаном о делимитации границы. Ташкент даже согласился помочь в строительстве ГЭС на реке Нарын.

Проблемы в отношениях Узбекистана с Таджикистаном по поводу Рогунской ГЭС сменились декларациями сторон о заинтересованности в экспертных переговорах, что ведет к нахождению понимания между главами государств. В апреле было восстановлено воздушное сообщение между двумя странами, быстро растет торговля. Ташкент, скорее всего, перейдет к разрешению пограничных споров с Душанбе, что позволит нарастить и региональную торговлю, полагает колумнист.

Касаясь сотрудничества Узбекистана с Россией, Дж. Дурсо указывает на взаимный интерес двух государств в экономическом сотрудничестве и совместной борьбе с экстремизмом. Отмечается, что на фоне экономической либерализации Узбекистан нуждается в инвестициях, в чем может помочь Россия. По итогам переговоров Шавката Мирзиёева и Владимира Путина в Москве в апреле 2017 года Российская Федерация обязалась вложить в страну $12 млрд и заключила торговые соглашения на $3,8 млрд. Стороны согласились проводить военные учения с целью противодействия трансграничным угрозам.

Дж. Дурсо также отмечает, что в инфраструктуру Узбекистана активно инвестирует и Китай. Пекин недавно согласился на запуск различных совместных проектов на сумму свыше $20 млрд.