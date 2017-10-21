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13:39 (мск), источник: Известия

Власти Москвы рассказали о новой радиальной ветке метро на восток

Новая радиальная линия на восток может быть построена после 2025 года от станции «Нижегородская» в Москве. Об этом рассказал заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Источник: Агентство «Москва»

«Сегодня при строительстве Третьего пересадочного контура мы закладываем технологические возможности проходки новых радиальных направлений. В частности, от будущей станции “Хорошевская” закладывается возможность строительства линии в Рублево-Архангельское, от станции “Улица новаторов” — в сторону Троицка, от станции “Давыдково” — съезд к новому электродепо, а также съезд от станции “Нижегородская” на восток», — сообщил он журналистам.

Хуснуллин добавил, что сейчас на этих станциях строятся специальные «камеры съездов», которые являются вкладом в будущее развитие сети метро.

Он также сообщил, что количество новых станций от радиуса «Нижегородской» будет определено после 2025 года.

Во вторник, 17 октября, портал iz.ru писал о том, что городским транспортом в часы пик пользуются около 70% москвичей.

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