Власти Москвы рассказали о новой радиальной ветке метро на восток

Источник: Агентство «Москва»

«Сегодня при строительстве Третьего пересадочного контура мы закладываем технологические возможности проходки новых радиальных направлений. В частности, от будущей станции “Хорошевская” закладывается возможность строительства линии в Рублево-Архангельское, от станции “Улица новаторов” — в сторону Троицка, от станции “Давыдково” — съезд к новому электродепо, а также съезд от станции “Нижегородская” на восток», — сообщил он журналистам.

Хуснуллин добавил, что сейчас на этих станциях строятся специальные «камеры съездов», которые являются вкладом в будущее развитие сети метро.

Он также сообщил, что количество новых станций от радиуса «Нижегородской» будет определено после 2025 года.