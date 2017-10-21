Глава региона попросил воронежских работодателей поддерживать достойный уровень зарплаты

Чиновник подчеркнул, что доходы, которые превышают прожиточный минимум, способствуют экономическому росту и социальной стабильности Воронежской области.

Губернатор также обратил внимание на то, что пример социального партнерства — трехстороннее соглашение между правительством Воронежской области, объединениями профсоюзов и объединениями работодателей на 2017−2019 годы. Согласно документу, работодатели обязаны выплачивать сотрудникам зарплату не ниже прожиточного минимума. Величину прожиточного минимума устанавливает правительство Воронежской области.