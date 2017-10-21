Глава региона попросил воронежских работодателей поддерживать достойный уровень зарплаты
Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев обратился к руководителям региональных организаций в пятницу, 20 октября.
Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев обратился к руководителям региональных организаций в пятницу, 20 октября.
Глава региона попросил работодателей посчитать поддержание достойного уровня зарплаты сотрудников приоритетной задачей.
Чиновник подчеркнул, что доходы, которые превышают прожиточный минимум, способствуют экономическому росту и социальной стабильности Воронежской области.
Алексей Гордеев отметил, что высокий уровень зарплаты привлекает высококвалифицированных сотрудников и обеспечивает рост рентабельности предприятий.
Губернатор также обратил внимание на то, что пример социального партнерства — трехстороннее соглашение между правительством Воронежской области, объединениями профсоюзов и объединениями работодателей на 2017−2019 годы. Согласно документу, работодатели обязаны выплачивать сотрудникам зарплату не ниже прожиточного минимума. Величину прожиточного минимума устанавливает правительство Воронежской области.