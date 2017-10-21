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13:59 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Глава региона попросил воронежских работодателей поддерживать достойный уровень зарплаты

Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев обратился к руководителям региональных организаций в пятницу, 20 октября.

Источник: РИА "Воронеж"

Глава региона попросил работодателей посчитать поддержание достойного уровня зарплаты сотрудников приоритетной задачей.

Чиновник подчеркнул, что доходы, которые превышают прожиточный минимум, способствуют экономическому росту и социальной стабильности Воронежской области.

Алексей Гордеев отметил, что высокий уровень зарплаты привлекает высококвалифицированных сотрудников и обеспечивает рост рентабельности предприятий.

Губернатор также обратил внимание на то, что пример социального партнерства — трехстороннее соглашение между правительством Воронежской области, объединениями профсоюзов и объединениями работодателей на 2017−2019 годы. Согласно документу, работодатели обязаны выплачивать сотрудникам зарплату не ниже прожиточного минимума. Величину прожиточного минимума устанавливает правительство Воронежской области.

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