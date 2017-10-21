НКОК опровергает слухи о массовых сокращениях

«Северо-Каспийский проект, оператором которого является компания НКОК, находится на этапе перехода от проектных работ к работам по добыче нефти и газа. В связи с этим в компании продолжается процесс организационных изменений, начатый в 2015 году. К настоящему времени завершены работы по бурению скважин, строительство большинства производственных объектов закончено и ведутся работы по вводу их в эксплуатацию и доведению до проектной мощности. В связи с этим, деятельность компании претерпевает значительные изменения и, соответственно, при нынешнем переходном этапе проводится работа по оценке эффективности и изменений по многим направлениям организации компании. Меняются позиции некоторых сотрудников, условия их работы, происходит перевод работников на другие должности. Все эти изменения необходимы для реструктуризации и обеспечения соответствующего баланса рабочей нагрузки», — сообщили в пресс-службе НКОК, отвечая на запрос корреспондента МИА «Казинформ».

В пресс-службе подчеркнули, что при этом стратегия и критерии выбора персонала компании применяются одинаково ко всем работникам и основаны на необходимости формирования конкурентных кадров в нынешних условиях в нефтегазовой отрасли.

«Указанные организационные изменения оказывают минимальное воздействие на основную массу наших сотрудников, которых в проекте занято около 3 тыс. человек. Сотрудникам также предложено выходное пособие при условии увольнения по взаимному соглашению между компанией и сотрудником. Размер пособия является конкурентным и аналогичен предлагаемым другими нефтегазовыми компаниями в регионе. Следует подчеркнуть, что НКОК соблюдает стандарты и требования существующего законодательства Республики Казахстан», информирует пресс-служба.

Дополнительно сообщая, что в компании есть сотрудники, которые не попадают под процесс оптимизации. Однако они добровольно готовы уволиться с работы, поскольку по личным причинам хотели бы воспользоваться компенсационным пакетом.