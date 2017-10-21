В МСХ Казахстана назвали причину подорожания картофеля
В МСХ Казахстана назвали причину подорожания картофеля, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
В МСХ Казахстана назвали причину подорожания картофеля, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
По оперативным данным по состоянию на 20 октября 2017 года убрано 99,8 процента от засеянной площади, и собрано 3,5 миллиона тонн картофеля, что на уровне валового сбора 2016 года.
По данным Комитета по статистике МНЭ РК валовые сборы 2016 и 2015 года составляли порядка 3,5 миллиона тонн ежегодно.
В 2017 году согласно данным местных исполнительных органов посевная площадь картофеля составила 179,6 тысяч гектаров, что по сравнению с прошлым 2016 годом меньше на 1,6 тысяч гектаров.
«В сравнении с сентябрем прошлого года рост цен производителей составил 8,9 процента, в рознице — 22 процента. Однако, несмотря на снижение спроса со стороны Узбекистана, розничные цены на картофель продолжили рост и индекс цен с 1 по 17 октября составил 118,7 процента. Из вышеизложенного следует, что рост цен наблюдается только на розничном рынке, и свидетельствует о сговоре торговцев картофеля, что привело к ажиотажу на рынке и искусственному спекулятивному росту цен», — говорится в сообщении минсельхоза.
В ведомстве проинформировали, что за
Согласно данным статистики цены производителей с июня по сентябрь 2017 года находились на уровне 49 тенге за килограмм, при этом розничные цены снизились со 162 тенге за килограмм до 99 тенге. В аналогичном периоде 2016 года цены производителей снижались с 47 до 45 тенге розничные цены — с 106 до 81 тенге за килограмм.