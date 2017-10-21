Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
"Больше не могу жить при Путине": Божена Рынска покидает Россию
Ургант снял пародию на ролик Собчак о выдвижении в президенты
Севший из-за пассажирки рейс застрял в Сибири
49-летняя Карла Бруни изменилась до неузнаваемости (фото)
Главные события недели (видео)Редакция проекта «Новости Mail.Ru» представляет самые обсуждаемые новости минувшей недели в видеоформате
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
«Мы скоро придем» — в ДНР поведали о листовках с главой Пентагона
Обнаженная Асмус показала кадры из ванной - СМИ
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
Путин назвал главную ошибку РФ и Запада за 15 лет
Липницкая надела платье, подчеркнувшее ее изменившееся тело – СМИ
В пиджаке и без штанов: Галкин высказался о Собчак
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Данные о владельцах недвижимости засекретят
Фоторепортажи
10«В моем лице страна имеет и защитника, и пропагандиста, и дипломата»
15National Geographic выбирает лучшего фотографа природы 2017
15:18 (мск), источник: Tengrinews

В МСХ Казахстана назвали причину подорожания картофеля

В МСХ Казахстана назвали причину подорожания картофеля, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Источник: Tengrinews

По оперативным данным по состоянию на 20 октября 2017 года убрано 99,8 процента от засеянной площади, и собрано 3,5 миллиона тонн картофеля, что на уровне валового сбора 2016 года.

По данным Комитета по статистике МНЭ РК валовые сборы 2016 и 2015 года составляли порядка 3,5 миллиона тонн ежегодно.

В 2017 году согласно данным местных исполнительных органов посевная площадь картофеля составила 179,6 тысяч гектаров, что по сравнению с прошлым 2016 годом меньше на 1,6 тысяч гектаров.

«В сравнении с сентябрем прошлого года рост цен производителей составил 8,9 процента, в рознице — 22 процента. Однако, несмотря на снижение спроса со стороны Узбекистана, розничные цены на картофель продолжили рост и индекс цен с 1 по 17 октября составил 118,7 процента. Из вышеизложенного следует, что рост цен наблюдается только на розничном рынке, и свидетельствует о сговоре торговцев картофеля, что привело к ажиотажу на рынке и искусственному спекулятивному росту цен», — говорится в сообщении минсельхоза.

В ведомстве проинформировали, что за январь-август 2017 года общий объем экспорта картофеля из Республики составил 107,4 тысяч тонн на 17,4 миллиона долларов, из них за январь-апрель текущего года — 76 тысяч тонн урожая прошлого года.

При этом главной страной экспорта являлся Узбекистан, куда было вывезено 106,6 тысяч тонн на 17,3 миллиона долларов США. С октября 2017 года спрос со стороны Узбекистана резко снизился, в связи с началом уборки собственного урожая картофеля.

Согласно данным статистики цены производителей с июня по сентябрь 2017 года находились на уровне 49 тенге за килограмм, при этом розничные цены снизились со 162 тенге за килограмм до 99 тенге. В аналогичном периоде 2016 года цены производителей снижались с 47 до 45 тенге розничные цены — с 106 до 81 тенге за килограмм.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
&quot;Офтальмологи Казахстана сотворили чудо&quot; - мать попавшей в ДТП в Турции девушки
Мадрид отстранил от власти правительство Каталонии
В НАТО опровергли обвинения в неспособности противостоять России
В Мюнхене мужчина с ножом напал на прохожих
Овечкин установил рекорд НХЛ
Россия и Турция согласовали поставки томатов
МИД России указал на безответственность позиции Трампа по Ирану
Глава WWF: Россия - одна из самых чистых стран
Спорт
Дуэль провальных тренеров АПЛ и еще 5 крутых матчей выходных А еще итальянская жара в Неаполе, которая точно бросит вас в пот
Авто
В рейтинге самых надежных машин сменился лидер Авторитетное американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей
Hi-Tech
Анонимных абонентов удалят из баз данных операторов Операторов связи подключат к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется на портале госуслуг и в системе межведомственного электронного взаимодействия
Кино
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна По словам Екатерины Мцитуридзе, продюсер встретил ее в своем номере отеля в одном халате и попросил сделать ему массаж
Недвижимость
Аналог «Сколково» построят в Петербурге
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь