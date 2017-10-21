В МСХ Казахстана назвали причину подорожания картофеля

Источник: Tengrinews

По оперативным данным по состоянию на 20 октября 2017 года убрано 99,8 процента от засеянной площади, и собрано 3,5 миллиона тонн картофеля, что на уровне валового сбора 2016 года.

По данным Комитета по статистике МНЭ РК валовые сборы 2016 и 2015 года составляли порядка 3,5 миллиона тонн ежегодно.

В 2017 году согласно данным местных исполнительных органов посевная площадь картофеля составила 179,6 тысяч гектаров, что по сравнению с прошлым 2016 годом меньше на 1,6 тысяч гектаров.

«В сравнении с сентябрем прошлого года рост цен производителей составил 8,9 процента, в рознице — 22 процента. Однако, несмотря на снижение спроса со стороны Узбекистана, розничные цены на картофель продолжили рост и индекс цен с 1 по 17 октября составил 118,7 процента. Из вышеизложенного следует, что рост цен наблюдается только на розничном рынке, и свидетельствует о сговоре торговцев картофеля, что привело к ажиотажу на рынке и искусственному спекулятивному росту цен», — говорится в сообщении минсельхоза.

В ведомстве проинформировали, что за январь-август 2017 года общий объем экспорта картофеля из Республики составил 107,4 тысяч тонн на 17,4 миллиона долларов, из них за январь-апрель текущего года — 76 тысяч тонн урожая прошлого года.

При этом главной страной экспорта являлся Узбекистан, куда было вывезено 106,6 тысяч тонн на 17,3 миллиона долларов США. С октября 2017 года спрос со стороны Узбекистана резко снизился, в связи с началом уборки собственного урожая картофеля.